Der FC Nordwalde hat sein Testspiel gegen den B-Ligisten Greven 09 II am Dienstag mit 3:2 (1:1) gewonnen. Trainer André Wöstemeyer war mit der Leistung seines Teams im Großen und Ganzen zufrieden, bemängelte allerdings das zweite Gegentor in der 89. Minute (siehe Spruch). „Wir hatten viele Ballgewinne in der Zentrale, oft fehlte aber der letzte Pass in die Spitze“, klagte der Coach. Zunächst jedoch ging Greven durch Cedric Feldmann in der neunten Minute in Führung. Der hämmerte die Kugel aus 30 Metern aufs Tor und profitierte dabei, dass Nordwaldes Keeper Sascha Woestmann zu weit vor demselben stand. Felix Hols glich in der 18. Minute aus, als er nach einem Eckball per Kopf traf. Die größte Chance vergab kurz vor der Pause Thomas Grummel, der den Ball nach einer Ecke aus fünf Metern übers Tor semmelte. Greven hatte ebenfalls Möglichkeiten, kam aber nicht zum Erfolg. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Michael Dömer auf 2:1. Julia Godt hatte den Ball genau in die Schnittstelle der Abwehr gespielt, sodass Dömer frei durch war. Julian Schoo erzielte das 3:1 (82.), das Max Floer mit einem Querpass vorbereitet hatte.

Zum Gesundheitszustand von Carlo Grimme, der sich am Freitag im Spiel gegen Preußen Lengerich den Arm gebrochen hatte, konnte Wöstemeyer nur sagen, dass Grimme am Freitag operiert werde. Elle und Speiche seien auf jeden Fall gebrochen, ob das Handgelenk in Mitleidenschaft gezogen sei, stünde noch nicht fest. Grimme fehle der Mannschaft aber sicher für zwei bis drei Monate. -gs-