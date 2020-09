Der 1. FC Nordwalde reist zu seinem Lieblingsgegner. In den jüngsten elf Spielen gegen Fortuna Emsdetten blieb der FCN ohne Niederlage. Zugegeben, das letzte Duell ist viereinhalb Jahre her, und nicht nur deswegen gibt André Wöstemeyer nichts auf solche Statistiken. Wäre aber natürlich schön, wenn daran angeknüpft würde. Fortuna sieht der FCN-Coach unter anderem mit Fabio da Costa Pereira vor allem offensiv gut bestückt an: „Hinten sind sie aber zu knacken, da werden wir sie kitzeln und unser Spiel aufziehen.“ Verzichten muss Wöstemeyer auf Steffen Braun, der sich unter der Woche am Knie verletzt hat.