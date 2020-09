Der 1. FC Nordwalde bestreitet am Donnerstag sein Nachholspiel gegen den SC Altenrheine II. Da erst um 20 Uhr angepfiffen und daher unter Flutlicht gekickt wird, sprechen die Hausherren spaßeshalber von einer Art „Europapokalspiel“. Das will Trainer André Wöstemeyer unbedingt gewinnen: „Dann hätten wir mit sieben Punkten aus drei Partien einen prima Start hingelegt. Aber dafür müssen wir kompakter stehen und vor allem unsere Fehler im Aufbau minimieren.“ Ein dickes Lob hat sich Nicolas Mocciaro verdient. Der gelernte Stürmer wird von Wöstemeyer auf der rechten Seite aufgestellt und löst seine Aufgabe dort sehr gut. Nicolas hat viel Tempo, das er auf der Außenbahn am besten einsetzen kann“, so Wöstemeyer. Verteidiger Thomas Grummel hat sich am Sonntag bei Fortuna Emsdetten verletzt und fällt daher aus. -mab-