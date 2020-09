Nordwalde -

So mittelmäßig endete am Donnerstag aus Sicht des 1. FC Nordwalde das Nachholspiel gegen den SC Altenrheine II. Dank eines Schlussspurts rettete die Elf von Trainer André Wöstemeyer nach einem eher schwachen Auftritt wenigstens noch ein 3:3. Besser soll es am Sonntag laufen.