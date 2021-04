Dass die Coronapandemie das öffentliche Leben allenthalben arg in Mitleidenschaft zieht, zum Teil sogar komplett lahm legt und die Menschen psychisch belastet, ist nicht neu. Nun hat sie den FC Nordwalde doppelt erwischt, denn der musste neben dem sportlichen Lockdown jetzt auch noch verkraften, dass er nicht einmal Danke sagen kann.

Heiner Brinkmann ist betrübt: „Wir veranstalten im Dezember immer einen Dankeschönabend für alle Trainer, Betreuer und sonstige Ehrenamtliche. Hierbei gibt es immer ein kleines Geschenk als Dankeschön sowie Essen und Getränke frei“, erklärt der Erste Vorsitzende des FCN. „Da dieser Abend im Dezember coronabedingt ausfallen musste, wollten wir den im Frühjahr nachholen. Aber das geht ja zurzeit auch nicht. Also haben wir uns entschieden, wenigstens das Geschenk, verbunden mit einem Ostergruß auszugeben“, wollen sich Vorstand und Funktionäre erkenntlich zeigen. „Die Höhe des Geschenkes haben wir um den Betrag, der durch die ausgefallene Feier eingespart wurde, erhöht“, erklärt Brinkmann weiter, der dabei auch pro Nordwalde gedacht hat. „Gleichzeitig möchte der FC sich auch bei seinen Sponsoren bedanken. Viele sind in der Werbegemeinschaft organisiert. Daher hat sich der FC in diesem Jahr für Nordwalde-Gutscheine als Dankeschön entschieden. Die Kaufkraft soll im Ort bleiben. Nordwalde hält zusammen. Wir glauben so möglichst viele unserer Sponsoren zu erreichen“, soll das Geld laut Brinkmann möglichst im Ort bleiben.