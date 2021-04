Steffen Braum verlässt am Saisonende den Fußball-A-Ligisten 1. FC Nordwalde und wechselt zum eine Klasse tiefer beheimateten SC Reckenfeld. Das bestätigte jetzt FCN-Trainer André Wöstemeyer .

„Steffen wohnt in Reckenfeld, von daher kann ich seine Entscheidung gut nachvollziehen“, zeigt der Übungsleiter Verständnis für die Entscheidung des Stürmers. Die entstandene Lücke in der Offensive soll nicht mit einer externen Neuverpflichtung geschlossen werden. „Der Kader verfügt auch so über genug Potenzial, um in der nächsten Saison oben mitzuspielen“, ist Wöstemeyer überzeugt. Dabei hat der Trainer unter anderem die A-Junioren im Auge, die in der übernächsten Spielzeit zum Kader stoßen.

Was der Emsdettener weiterhin sucht, ist ein neuer Co-Trainer für 2021/22. Dieser Posten wird frei, da Tim Lambers im Sommer aufhört (die WN berichteten).