Der Mann mit dem Köfferchen

Meistens sind sie nur im Augenwinkel zu sehen. Richtig wahrgenommen werden sie immer erst, wenn sie mit ihrem Köfferchen auf den Platz laufen, um einen verletzten Spieler zu betreuen oder ihn von der Wiese zu holen. Dabei sind Betreuer wie Frank Mulder, Claus Klipp, Sven Murawski oder Frank Lüttman – um nur einige zu nennen, die ihren Job schon seit Jahren ausüben – eminent wichtig für eine Mannschaft, denn sie sind nicht nur die Männer mit dem Eisspray, sondern erfüllen auch andere Aufgaben – und das nicht nur am Spieltag.

„Das fängt manchmal schon am Samstag an“, sagt Frank Lüttmann (48 Jahre), der mit 21 seinen Einstand als Betreuer gab. „Ich kaufe dann Bananen und Äpfel für die Spieler ein. Am Sonntag geht‘s weiter mit Trikots abholen bei Diepenbrock, wo die gewaschen wurden, Pässe vorbereiten, Passkontrolle, was heute online leichter geht, und natürlich den Medizinkoffer einrichten. Nicht zu vergessen die Kiste Bier, die ich früher auch mitgebracht habe. Heute muss das der jüngste Spieler erledigen.“ Und wenn der Anpfiff ertönt, steht Lüttmann an der Seitenlinie und macht den Linienrichter.

1997, mit 24 Lenzen, war für Lüttmann Schluss mit Fußball. „Knorpelschaden. Ich bin drei Mal operiert worden. Als mir der Arzt sagte, ich hätte irgendwann ein steifes Knie, wenn ich weiterspielen würde, habe ich aufgehört“, erzählt der Nordwalder seine Leidensgeschichte. „Aber ich wollte nicht weg vom Fußball, also bin ich Betreuer, zeitweilig auch Co-Trainer geworden“, spielte sich ein Teil seines Lebens weiter auf dem Fußballplatz ab, zunächst bei der Reserve, später bei der ersten Mannschaft.

Als Gero Mocciaro zur Saison 2001/02 als Trainer beim FC Nordwalde einstieg, wurde Lüttmann sein „Mädchen für alles“ und übernahm auch das Torwarttraining. „Ich habe ihn als Betreuer herangeholt“, sagt der frühere Coach. Zwölf Jahre lang, davon acht in Nordwalde, inklusive Aufstieg in die Bezirksliga, zwei beim SV Wilmsberg und zwei beim TuS Altenberge, betreute das Gespann Mocciaro/Lüttmann gemeinsam erste Mannschaften. „Für mich war er der Beste. Wir haben ja auch viel Zeit miteinander verbracht“, sagt Lüttmann über seinen ehemaligen „Chef“.

Seit Mocciaro die A-Junioren des FCN trainiert, sehen sich beide zwangsläufig seltener. „Ich habe schon mit ihm geschimpft. Früher hat er mich vier Mal die Woche angerufen und wollte was, heute ruft er gar nicht mehr an“, würde sich Lüttmann offensichtlich über einen Besuch sehr freuen.

Lange Zeit ist auch Uwe Höffker als Betreuer beim FCN mit im Boot, teilte sich mit Lüttmann die Arbeit und war unter Trainer Carlos Andrade allein an der Seitenlinie der Mann mit dem Koffer. Als Matthias Kappelhoff das Traineramt übernahm und danach, 2020, André Wöstemeyer kam, gingen Höffker und Lüttmann wieder vereint ans „Werk“.

„Fußball spielen konnte Lütti eigentlich ganz gut. Er hatte eine gute Technik; aber laufen wollte er nicht, und er hat ja auch recht früh aufgehört“, sagt Nordwaldes ehemaliger Spieler und A-Jugendtrainer Daniel Helmes über Lüttmann, mit dem er einige Jahre gemeinsam verbracht hat. Und ergänzt: „Lütti war bekannt für seine gute dritte Halbzeit.“

Das mit dem Nicht-laufen-wollen hing wohl mit Lüttmanns Asthma zusammen. Weshalb er seinen Urlaub auch ausschließlich an der Nordsee, auf Norderney, verbringt. „Der FC Nordwalde hat mir dort eine Wohnung zur Verfügung gestellt“, witzelt er. Eigentlich wäre er jetzt, in seinem Urlaub, sogar dort. „Aber geht ja nicht wegen Corona“, ist der Vater von zwei Töchtern einigermaßen betrübt, dass er aktuell ohne Norderney und Fußball leben muss.

Trotzdem herrscht mitnichten Langeweile im Hause Lüttmann. „Ich habe fünf Frauen zuhause. Da kann man sich vorstellen, dass hier immer was los ist“, muss sich „Lütti“ als einziger Mann im Haus mit zwei kleinen Töchtern, seiner Frau, seiner eine Etage höher lebenden Mutter und seiner Zwillingsschwester auseinandersetzen.