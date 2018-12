GW Nottuln gelingt dritter Sieg in Serie

„Das war eine überragende Mannschaftsleistung“, wollte Göcke keinen Spieler besonders hervorheben. „Die Einstellung der Truppe war einfach nicht zu toppen“, berichtete er nicht ohne Stolz. Dieser unbedingte Siegeswille war letztlich ausschlaggebend dafür, dass beim heimstarken HCI beide Punkte entführt werden konnten.

Dabei kamen die Nottulner in der ersten Hälfte nur schwer ins Spiel und lagen schnell mit drei Toren zurück. Doch dann fing sich die Göcke-Sieben mit dem sicheren Torhüter Philipp Bischoff und kämpfte sich Tor um Tor heran. Die erstmalige Führung mit 15:14 bedeutete gleichzeitig den Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Nottulner den Vorsprung mit Leidenschaft, doch die Gastgeber ließen nicht locker. Besonders Ibbenbürens Spielmacher Michael Ummethum war schwer zu stoppen und brachte seine Farben immer wieder heran. Mit einer Umstellung in der Abwehrmitte schaffte Göcke hier späte Abhilfe.

Im Angriff hatte der Nottulner Trainer mit dem reaktivierten David Holzgreve eine wertvolle Alternative im Rückraum. Mit Glanzparaden und einem gehaltenen Siebenmeter verschaffte sich zudem auch GWN-Keeper Dennis Krieger nach seiner Einwechslung beim Gegner Respekt und eröffnete seinen Vorderleuten dadurch Konterchancen. Die Tempogegenstöße über den pfeilschnellen Florian Poppe brachten den Drei-Tore-Vorsprung zurück (27:24).

Bei den Gastgebern schwanden nun langsam die Kräfte, während die Grün-Weißen angesichts des dritten Sieges in Folge mit der Euphorie im Rücken den Vorsprung auf fünf Tore ausbauten. Ein Wermutstropfen trübte allerdings die Freude im Lager der Grün- Weißen: Marco Krebs verdrehte sich das Knie und musste ausscheiden.

„Wir haben uns in Ibbenbüren immer schwer getan“, erinnerte sich Nottulns Handballlehrer nur ungern an frühere Begegnungen. „Deshalb bin ich unheimlich stolz auf meine Jungs. Heute hat sich jeder in den Dienst der Mannschaft gestellt“, zeigte er sich überglücklich. „Drei Siege in Folge fühlt sich gut an. Jetzt kann ich beruhigt Weihnachten feiern.“

GWN-Tore: Florian Poppe (7), Fabian Rotermund (6), Yannis Frye (4/3), Jörg Ruhnke (4), David Holzgreve (3), David Bischoff (2), Christoph Bolle (2), Tobias Last (2)