Sehr gute Karten im Abstiegskampf für die SG Coesfeld/Nottuln

Durch einen Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Wickrath sammelten die Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln bei ihrem zweiten Heimspieltag weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Gleichzeitig setzten sie ihre Serie fort – auch den sechsten Spieltag der laufenden Saison beendeten die heimischen Faustballer mit einem Sieg und einer Niederlage. Grund: Gegen den Klassenprimus aus Brettorf war die SG im zweiten Spiel des Tages erwartungsgemäß völlig chancenlos.

Die klare Niederlage gegen Brettorf war aber leicht zu verschmerzen, denn viel größere Bedeutung hatte das Auftaktmatch gegen das Team aus Mönchengladbach, das vor dem Spieltag in der Tabelle nur vier Punkte hinter der SG platziert war. Mit einem Sieg hätten die Rheinländer wieder Anschluss ans Mittelfeld gefunden, während die Faustballer aus Nottuln und Coesfeld doch noch einmal in den Abstiegskampf verwickelt worden wären.

Entsprechend umkämpft verlief auch die Partie. Die SG gewann die Sätze eins und drei mit dem eigenen Ball spielend recht deutlich, während Wickrath in Satz zwei die überzeugenderen Spielzüge zeigte (11:3, 5:11, 11:4). Auch der vierte Satz schien wieder in Richtung Wickrath zu laufen. 4:9 lag die SG bereits zurück, ein Entscheidungssatz lag in der Luft. Doch gerade noch rechtzeitig besann sich das SG-Team um Mannschaftsführer Hendrik Langer auf seine Qualitäten. Mit kontrolliertem Aufbau- und druckvollem Angriffsspiel erzielte die SG, angetrieben von einem begeisterten Publikum, sechs spektakuläre Punkte in Folge. So kam es beim Stand von 10:9 zum ersten Matchball in diesem Krimi. Einmal konnte Wickrath noch abwehren, doch der zweite Matchball wurde mit einem lang geschlagenen Angriffsball genutzt. Damit ging der vierte Satz mit 12:10 und das wichtige Spiel mit 3:1 an die SG.

Nach der tollen Leistung im letzten Satz der Auftaktpartie gab es Hoffnung, auch das zweite Ziel des Spieltages zu erreichen: dem souveränen Tabellenführer aus Brettorf den ersten Satzverlust der Saison beizubringen. Doch diese Hoffnung blieb unerfüllt. Brettorf präsentierte sich im Spiel gegen die SG hochkonzentriert und erwartet stark. Selbst mit einer Topleistung, von der Faustballer aus dem Münsterland in dem Match weit entfernt waren, wäre es schwierig geworden, aus diesem Spiel etwas Zählbares mitzunehmen. So endete die Partie – wie auch schon das Hinspiel – mit einem deutlichen 0:3 (4:11, 8:11, 5:11).

Abwehrspezialist Tobias Koslik zeigte sich nach der erneut klaren Niederlage aber nicht allzu betrübt. „Brettorf ist eine Klasse für sich, das haben wir heute wieder zu spüren bekommen. Wichtig war vor allem der Sieg gegen Wickrath. Mit dem Abstieg dürften wir jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben.“ Und in der Tat scheint der Abstiegskampf für die SG bei noch vier ausstehenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung auf den viertletzten Tabellenplatz weitgehend gelaufen zu sein.

Für die heimischen Faustballer steht nun eine kleine Winterpause an, bevor dann im Januar und Februar bei den letzten beiden Spieltagen der Saison in Wolfsburg-Vorsfelde (19. Januar) und Nottuln (2. Februar) der Klassenerhalt endgültig klargemacht werden soll.