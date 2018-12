Nach dem Abriss der Sporthalle am Wellenfreibad musste die große Hallenturnierserie von GW Nottuln neu aufgestellt werden. Für die älteren Altersklassen können momentan zwar keine Wettbewerbe angeboten werden, wohl aber für die jüngeren Kicker. Sie freuen sich auch in diesem Jahr wieder auf ihre Turniere in den Weihnachtsferien in der Sporthalle am Rupert-Neudeck-Gymnasium. An drei Tagen (27. bis zum 29. Dezember) werden sechs Wettbewerbe ausgetragen.

Den Reigen eröffnen am Donnerstag (27. Dezember) ab 9 Uhr die EII-Junioren. Wie auch bei den anderen Veranstaltungen, wird nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ der Turniersieger ermittelt. Ebenfalls sechs Teams haben die Grün-Weißen dann bei dem ab 14 Uhr folgenden EI-Juniorenturnier zu Gast. Sportlich ist dieses Turnier wohl das interessanteste der Serie. Am Freitag (28. Dezember) beginnt wieder um 9 Uhr das Turnier für die FIII- und FIV-Junioren. Im Anschluss sind ab 14 Uhr die FI- und FII-Kicker an der Reihe.

Der Morgen des Abschlusstages (29. Dezember) gehört dann dem jüngsten Fußballnachwuchs, den G-Junioren. Die erste Partie wird um 9 Uhr die letzte Partie um 12.40 Uhr angepfiffen. Beendet wird die Hallenserie mit einem Turnier der EIII- und EIV-Junioren. Zu den beiden heimischen Teams gesellen sich fünf auswärtige Mannschaften. Um 14 Uhr geht es los, um 18 Uhr soll der letzte Sieger feststehen.

Für das leibliche Wohl, so der Verein, werde wie immer in der Mensa des Gymnasiums gesorgt.