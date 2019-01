Beim K+K-Cup in Münster steht heute der erste Tag an. Bis Sonntag (13. Januar) werden auch wieder viele Reiterinnen und Reiter aus den Baumbergen in der Halle Münsterland und der Messehalle Nord um Sieg und Platzierung kämpfen.

Los geht es traditionell mit dem Westfalentag, der Westfälischen Mannschaftsmeisterschaft der Kreisreiterverbände. Die Teamprüfungen in der Dressur und im Springen finden auf M**-Niveau statt. Der Kreisreiterverband Coesfeld hat für beide Wettbewerbe genannt.

Ins Springteam berief Mannschaftsführer Klaus Reinacher folgende Reiter: Michael Hagemann vom RV Appelhülsen mit Miss Balou, Alina-Noel Potthoff vom RV Bösensell mit Cashmir‘s kleiner Prinz, Greta Reinacher mit Cilius und Julius Reinacher mit Contagia (beide RV Osterwick).

In der Dressur gehen für den Kreisreiterverband Coesfeld Claire-Louise Averkorn mit Condio B (RV Appelhülsen), Leonie Rengshausen mit Samurai Rock (RV Lützow Selm-Bork-Olfen) und Kira-Laura Soddemann mit Chippolino (RV Coesfeld-Lette) an den Start. Mannschaftsführerin ist Marlies Brinkmann. Im Vorjahr gelang es beiden COE-Teams nicht, sich für das Finale der besten fünf Mannschaften zu qualifizieren.