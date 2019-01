Mario Popp folgt bei GW Nottuln II auf Oliver Gerson

„Nachdem wir einen Trainer für unsere erste Mannschaft finden konnten, haben wir jetzt auch unsere zweite Baustelle geschlossen“, sagte Lothar Ullrich, Abteilungsleiter Fußball bei GW Nottuln, lachend. Mit der zweiten „Baustelle“ spielte er auf den Trainerposten bei der Reserve der Grün-Weißen an. Wie berichtet, hatte Spielertrainer Oliver Gerson vor kurzem erklärt, dass er im Sommer sein Amt als U 23-Coach niederlegen werde. Nun also gibt es einen Nachfolger: Mario Popp. „Er ist der Trainer der Landesliga-Damen der SG Coesfeld 06. Vor einem Jahr hatten wir ihn schon einmal für eine andere Aufgabe bei uns auf dem Schirm, doch damals hat es aus beruflichen Gründen bei ihm nicht geklappt“, so Ullrich. Und weiter: „Er passt gut zur Truppe. Es ist ein interessanter Trainer, der hervorragend motivieren kann. Ich glaube, dass wir einen guten Griff getan haben.“

In den vergangenen sechs Jahren trainierte der 34-Jährige die Coesfelder Frauen. Davor war er im Damenbereich Trainer des VfL Billerbeck II (Bezirksliga) und von Westfalia Osterwick (Kreisliga A). „Nach sechs Jahren bei der SG gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Nach dieser langen Zeit benötigt die Mannschaft jetzt aber neue Impulse. Außerdem hatte ich Lust darauf, in den Herrenbereich zu wechseln“, erklärte der im Legdener Ortsteil Asbeck wohnende B-Lizenz-Inhaber, der im sozialen Bereich arbeitet.

Im Oktober kündigte er daher seinen Abschied aus Coesfeld an, ehe er im Dezember einen Anruf von Lothar Ullrich erhielt. „Ich habe Nottulns Zweite ab und zu mal gesehen, wenn es unsere Spielansetzungen zuließen. Jetzt werde ich die Truppe natürlich häufiger beobachten“, so Mario Popp. Und er fügte hinzu: „Ich weiß, dass es sich um eine junge Mannschaft handelt. Und mit jungen Menschen arbeite ich schon von Berufs wegen sehr gerne zusammen. Ich möchte sie fördern und ihnen als Sprungbrett dienen, damit sie es vielleicht in die erste Mannschaft schaffen.“

In seiner aktiven Zeit kickte der Sozialarbeiter bei Germania Asbeck, dem ASC Schöppingen und SW Holtwick. „Immer im vorderen Bereich. Mit zunehmendem Alter ging es dann aber immer weiter zurück.“ Der ehemalige Stürmer denkt aber noch heute offensiv: „Mein Motto ist, immer ein Tor mehr zu schießen als der Gegner.“