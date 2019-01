Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verfolgen in diesen Tagen die Nachwuchshandballer von GW Nottuln begeistert am Fernseher. Noch größer aber war die Begeisterung am vergangenen Sonntag, als die Nottulner Mini-Mannschaften ihre eigene WM austrugen.

Das Turnier in Burgsteinfurt wurde in Form einer WM ausgetragen, bei der jedes Team eine Nation vertrat. Die Mädchen traten als norwegische Auswahl an, die Jungen als spanische Nationalmannschaft. Vor dem eigentlichen Start durften die Teams mit ihren zum Teil selbst gebastelten Fahnen in die Sporthalle einlaufen. Anschließend ging es dann mit großem Einsatz in die Spiele.

Ganz wie die „Großen“ waren die Youngsters mit viel Elan und Freude dabei, kämpften um jeden Ball und bejubelten zahlreiche Tore. Wie immer bei den Spielfesten, wurden keine Ergebnisse festgehalten – bei den Kleinsten sind schließlich alle Gewinner. Und so gab es am Ende für alle Urkunden, Süßigkeiten und ganz viel Applaus.

Neue Gesichter sind bei den Nottulner Minis immer willkommen. Alle interessierten Kinder der Jahrgänge 2010 und 2011 haben die Möglichkeit, beim Training vorbeizuschauen. Die Mädchen trainieren mittwochs von 15.45 bis 17 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium. Die Jungen treffen sich zu ihrer Einheit mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der Halle am Martinistift.

► Weitere Infos erteilt Britta Frericks unter der Rufnummer 0 25 02 / 22 47 91.