Michael Peters von GW Nottuln besucht die WM in Berlin

„ Stefan Göcke hatte sich um Karten bemüht und mich gefragt, ob ich ihn begleiten wolle“, berichtet Peters. „Natürlich wollte ich. Wir haben die tolle Stimmung in der Mercedes-Benz-Arena genossen“, erinnert er sich an die Tage in die er Bundeshauptstadt. Am Morgen des 10. Januar bestieg der Nottulner Tross um 6.30 Uhr den Zug in Appelhülsen. Über Münster und Osnabrück ging es in die Metropole. Die Gruppe bezog ihr Quartier im Stadtteil Friedrichshain.

Vor der Eröffnungsfeier besuchten die Nottulner erst einmal die Fanzone. Dort trafen sie auf Nationalspieler Simon Ernst vom VfL Gummersbach. „Ich durfte ihn über den ADAC-Promille-Testparcours lotsen“, lacht Peters. „Dabei setzt man sich eine Brille auf, die einem einen Alkoholpegel von 0,8 Promille vorgaukelt.“ Erwartungsvoll ging es dann in die prall gefüllte Arena zur Eröffnungsfeier. Der Präsident des Handball-Weltverbandes IHF, der Ägypter Hassan Moustafa, sprach die Begrüßungsworte. „Das war ein ergreifender Moment, als unsere Weltmeistermannschaft von 2007 den Pokal hereintrug“, berichtet Peters noch ganz beeindruckt von der Zeremonie. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab den WM-Startschuss mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Korea. „Es war einfach unbeschreiblich, als die ganze Halle die Nationalhymne mitsang“, erinnert sich Peters an den besonderen Moment. Deutschland gewann bekanntlich mit 30:19, doch „wir hatten das Gefühl, dass die Mannschaft noch nicht alles gezeigt hatte“.

Am Freitag hatten die Handball-Fans frei und nutzten den Tag zur Sightseeing-Tour. Start war am Alexanderplatz. Von dort ging es über zehn Kilometer zu Fuß weiter. Wichtige Tipps zur abendlichen Vergnügung erhielten die Grün-Weißen vom ehemaligen Mannschaftskameraden Sven Beulker, den es beruflich nach Berlin verschlagen hat. Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es am Samstagnachmittag zurück in die Halle. Dort warteten drei Spiele auf die Handballer aus den Baumbergen: Russland gegen Korea, Deutschland gegen Brasilien und Frankreich gegen Serbien. „Das Spiel der Russen gegen Serbien war schon interessant, doch die Begegnung zwischen Deutschland und Brasilien bleibt mir sicher noch lange in Erinnerung“, schwärmt Peters. „Da hat die Mannschaft noch einmal eine Schüppe draufgelegt. Die WM ist an diesem Tag erst so richtig losgegangen. Die Halle war natürlich ausverkauft. 13 500 Zuschauer bildeten eine imposante Kulisse. Wir sind von der irren Stimmung förmlich mitgerissen worden“, blickt er zurück. Nach einem grandiosen Start gewann Deutschland bekanntlich mit 34:21 Toren.

Am Abend gab auch noch Weltmeister Frankreich seine Visitenkarte ab. Der 32:21-Sieg gegen Serbien war hart erarbeitet. Im Anschluss fachsimpelten die Nottulner noch lange. Dabei waren sich die Grün-Weißen einig, „dass die Russen zu schlagen sind“ (Peters). Bekanntlich klappte das nicht (22:22). Peters hatte dafür eine Erklärung parat: „Die Russen haben das clever gemacht und unseren Spielmacher Martin Strobel aus dem Spiel genommen.“

Die Begegnung gegen die Franzosen (25:25) konnte er berufsbedingt nur am Radio verfolgen. „Ich habe mir aber die Schlussszene im Fernsehen angeschaut. Der Ausgleich war schon bitter. Aber wie schon gegen Russland hat die Mannschaft ab der 40. Minute etwas in der Konzentration nachgelassen.“

Am Wochenende wird er die Spiele wieder in Gemeinschaft am Fernseher verfolgen. „Alleine macht das keinen Spaß“, erklärt Peters, der den Tagen von Berlin nachtrauert: „Am liebsten würde ich die ganze WM live mitverfolgen. Das Sofa ist kein Vergleich zur Halle. Ich traue den Deutschen auf jeden Fall das Halbfinale zu. Und von da an ist alles möglich.“

Zur Person: Michael „Mika“ Peters

Michael Peters ist seit 2016 Abteilungsleiter der Handballabteilung von GW Nottuln. Wenn der Mann, der sich selbst als „Workaholic“ bezeichnet, einmal von einer Sache überzeugt ist, verschreibt er sich ihr mit Haut und Haaren. So engagiert sich der gebürtige Münsteraner seit 2009 ehrenamtlich als einer von 15 Stadionhelfern beim SC Preußen Münster und ist inzwischen deren Sprecher. Im Fan-Radio, das er mit ins Leben rief, war er häufig Sprecher bei Auswärtsspielen. Außerdem gehört der zweifache Familienvater, der mit seiner Familie seit 2003 in Appelhülsen wohnt, zum 30-köpfigen Choreo-Team der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Mit dem Handballsport kam Michael Peters, den alle nur „Mika“ rufen, erst 2013 in Berührung. Bis dahin hatte er sich gänzlich dem Fußball verschrieben. Das änderte sich mit der Anmeldung seiner Tochter Maya für die E-Jugendmannschaft der GWN-Handballabteilung. Das Handballfieber packte ihn und ließ ihn nicht wieder los. Heute ist Mika Peters nicht nur Betreuer bei den Bezirksliga-Damen, sondern sogar Handball-Abteilungsleiter.