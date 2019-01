Auch die U 19-Jugend von GW Nottuln hat inzwischen das Training wieder aufgenommen. Zu den bekannten Spielern gesellte sich dabei ein unbekanntes Gesicht. „Wir haben einen Neuzugang für die Rückrunde. Tim Schemmer wechselt vom Westfalenligisten TuS Haltern zu uns. Ich bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen kann“, erklärte Patrick Kemmerling. Nottulns U 19-Coach kennt den Neuen schon länger: „Als ich noch in Haltern Trainer war, war Tim einige Zeit mein Kapitän.“

In den Trainingseinheiten hat Schemmer bisher einen starken Eindruck hinterlassen. „Er kann uns auf zwei Positionen weiterhelfen: im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung“, sagte der GWN-Übungsleiter. In Haltern fehlte der Neuzugang eine Zeit lang verletzungsbedingt und kam dann nicht auf die Einsatzzeiten, die er sich selbst wünschte. In Nottuln hofft er nun, dass sich das ändert.

Kemmerling bittet zum ersten Test

Eine erste Formüberprüfung gibt es für die U 19-Jugendfußballer von GW Nottuln am Sonntag (20. Januar). Um 11 Uhr gastiert mit dem BSV Roxel der Tabellenführer der Kreisliga A im Baumberge-Stadion. In der dann folgenden Woche hat Trainer Patrick Kemmerling zwei weitere Testspiele gegen zwei A-Ligisten ausgemacht: Am Donnerstag (24. Januar) tritt GWN um 19.30 Uhr bei der SG Coesfeld 06 an, drei Tage später (27. Januar) empfangen die Grün-Weißen den TuS Hiltrup.