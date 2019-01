Bereits drei Spiele vor Saisonende haben die Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga endgültig klar gemacht. Dabei war die Lage schon vor dem Auswärtsspieltag in Wolfsburg hervorragend gewesen – nur eines der beiden Spiele musste noch gewonnen werden, um nicht mehr in den gefährdeten Teil der Tabelle abrutschen zu können. Und diesen Sieg holte sich die SG in souveräner Manier.

In Wolfsburg traf die SG auf die Heimmannschaft des MTV Vorsfelde, die als Tabellenzweiter die Aufstiegsspiele zur ersten Liga im Visier hat. Zweiter Gegner war der Tabellenletzte aus Solingen-Ohligs.

Richtig guter Start gegen Vorfelde

Im ersten Spiel des Tages gegen die favorisierten Vorsfelder gelang der SG ein Start nach Maß: Fast ohne Fehler gewann sie den ersten Satz 12:10. Auch im folgenden Satz sah die SG beim Stand von 8:2 schon wie der sichere Sieger aus, bevor eine Auszeit des Gegners und eine schwächere Phase der Westfalen dafür sorgten, dass der MTV wieder heran kam und sogar in Führung ging.

Krasses Satzfinale

In einem furiosen Satzfinale mit mehrfach wechselnden Führungen hatte am Ende die SG mit 15:13 das bessere Ende für sich. Mit einer Leistung, die nun wieder an die besten Phasen des Spiels anknüpfte, gelang der SG mit einem deutlichen 11:3 die große Überraschung und der glatte 3:0-Erfolg gegen eines der Topteams der Liga.

Geburtstagskind und Abwehrmann Tobias Koslik zeigte sich entsprechend begeistert: „Ein tolles Erlebnis für die ganze Mannschaft - Vorsfelde vor eigenem Publikum zu schlagen und gleichzeitig den Klassenerhalt klar zu machen. Ein besseres Geschenk hätte ich mir nicht wünschen können.“

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche folgte das zweite Spiel des Tages gegen den Ohligser TV. Der kämpferisch starke OTV spielte viele unangenehme Angaben auf SG-Hauptangreifer Hendrik Langer und nahm nicht unverdient zwei eventuell noch ganz wichtige Punkte mit ins Rheinland (11:13, 10:12, 8:11).

Der abschließende Spieltag findet am 2. Februar in Nottuln statt. Dann geht‘s gegen den Leichlinger TV und den TuS Empelde.