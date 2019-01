Aufatmen im Lager von GW Nottuln: Christian Warnat steht wieder! Am Samstag beim 0:6 im Testspiel in Gievenbeck verletzte sich der Spieler des Fußball-Landesligisten am Sprunggelenk, all zu lang fällt er wohl nicht aus.

Diese Entwarnung gab GWN-Coach Oliver Glaser. Der sich mit seiner Mannschaft trotz des derzeitigen Dauerfrostes ordentlich fithalten kann. Montags geht‘s planmäßig sowieso ins Fitnessstudio, am vergangenen Montag zu Workout- und Spinning-Zwecken, am Dienstag trafen sich die Nottulner in der Soccerhalle. Wegen des Wetters ist aber das für Donnerstag (24. Januar) bei Adler Buldern geplante Testspiel abgesagt worden.

Wie Teammanager Dirk Teichmann am Dienstagnachmittag bekanntgab, haben auch Till Zumkley, Oliver Leifken sowie Felix Hesker für die kommende Spielzeit zugesagt. „Wir stehen damit bei elf Zusagen aus dem bestehenden Kader für das nächste Jahr“, freut sich Teichmann.