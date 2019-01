Knapp war es für Julian Sitek, Tischtennis-Talent aus Appelhülsen, im Dezember. Es reichte gerade so für die Qualifikation für das Endrunden-Turnier der Schüler-A des Kreises Münster/Warendorf. Neulich stand dieses dann in Neubeckum an, wo die vordersten zwölf Plätze ausgespielt wurden. Und diesmal hatte Sitek einen deutlich besseren Tag erwischt: Am Ende reichte es für einen hervorragenden zweiten Rang.

Zuallererst stand die erste Gruppenphase auf dem Programm. Der Modus: Jeder gegen Jeden. In der einen Gruppe mit sechs Spielern, in der anderen nach kurzfristiger Absage mit fünf. Sitek spielte in der kleineren und blieb in seinen vier Partien ohne Spielverlust. Dadurch war er für die finale Gruppenphase um die ersten sechs Plätze qualifiziert und musste noch die besten drei Spieler der Parallel-Gruppe aus dem Weg räumen.

Es wurde deutlich schwieriger: Gegen den Hiltruper Jan Hidding drehte Sitek die Partie im fünften Satz, nachdem er die beiden Eingangssätze verloren hatte. In der anschließenden Begegnung gegen den Titelverteidiger Paul Meier aus Westkirchen vergab Sitek im vierten Satz zwei Matchbälle und verlor die Partie gar noch. Damit war klar: Meier hat seinen Titel verteidigt.

Im letzten Spiel gegen Hiltruper Leon Mannefeld ging‘s bloß noch um den zweiten Platz. Nach dramatischen Ballwechseln auf Augenhöhe fiel erst im fünften Satz die Entscheidung zugunsten des Arminen.