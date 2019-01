Die Jugendmannschaft von No Limit Nottuln hat auch ihr Heimspiel gegen TV Jahn Rheine deutlich mit 7:1 für sich entschieden und somit den zweiten Tabellenplatz punktgleich mit Spitzenreiter SC Münster 08 gefestigt. Zwar fiel Henry Adorf verletzungsbedingt noch aus, dafür war aber Alexander Chen nach seiner Handverletzung wieder an Bord.

Die Nottulner gaben nur ein Herrendoppel kampflos ab. In den anderen Begegnungen ließen sie dem Gast keine Chance und entschieden die Spiele deutlich jeweils in zwei Sätzen. Betreuer Peter Adorf zeigte sich realistisch:„ Das war heute mehr oder weniger ein Trainingsspiel für meine Mannschaft. Spielerisch waren wir einfach eine Klasse besser.“

Die Minimannschaft maß sich derweil mit den Minis vom TV Jahn Rheine und musste den Ausfall von Ols Bartsch verkraften. So gingen zwei Punkte kampflos an den Gegner. Am Ende hieß es 5:1 für Rheine. Den Ehrenpunkt erzielte Eva Ahlers bei ihrem knappen Zweisatzsieg.