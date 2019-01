Das Hinspiel haben sie klar gewonnen, die Bezirksliga-Handballerinnen der DJK GW Nottuln beim SV Adler Münster. Am kommenden Sonntag (27. Januar, 15 Uhr, Gymnasium-Sporthalle) kommt es unter völlig anderen Vorzeichen zum Rückspiel gegen den spielstarken Aufsteiger.

Der Liga-Neuling ist längst ein ernstzunehmender Gegner geworden. Die Münsteranerinnen liegen nur einen Punkt hinter den Grün-Weißen auf Rang fünf. Die so gut in die Saison gestarteten Nottulnerinnen (dritter Platz) um Trainerin Tine Hünteler mussten zuletzt harte Nackenschläge in Form von großem Verletzungspech verdauen.

Viele Ausfälle

Leistungsträgerinnen wie Claudia Westrup (Kreuzbandriss), Marina Rotermund und Sarah Chowanietz sind nicht so einfach zu ersetzen und so schiebt Hünteler die Favoritenrolle weit von sich: „Ohne die drei wird es ganz schwer, den Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen“, wiegelt sie solche Gedanken ab. „Zudem haben wir in Münster eine eklatante Siebenmeterschwäche an den Tag gelegt und später die Adler-Torfrau regelrecht warmgeworfen.“

Sorgen macht sich Hünteler zudem um die Fitness ihres Teams, da wenig Wechselmöglichkeiten bleiben: „Wir werden die Trainingsintensität steigern müssen. Denn die meisten Spielerinnen werden künftig 60 Minuten auf der Platte stehen.“