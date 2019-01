In der Handball-Kreisliga der Männer haben die GWN-Akteure zuletzt dreimal in Folge gewonnen und die Abstiegszone verlassen. Am kommenden Sonntag (27. Januar) kreuzt mit dem TV Emsdetten 3, derzeit Tabellendritter, allerdings eine Wundertüte in der Sporthalle am Gymnasium auf.

„Man weiß nie, mit welcher Truppe sie aufkreuzen“, liefert GWN-Coach Stefan Göcke die Erklärung. Eines weiß der Nottulner Coach allerdings mit Sicherheit: „Der TVE in Bestbesetzung hat in unserer Spielklasse eigentlich nichts verloren.“

Göcke und die böse Vorahnung

Offensichtlich schwant Göcke nichts Gutes, wenn er nur an das Hinspiel denkt, wo es eine 20:35-Klatsche gab. Auch der GWN-Kader ist überschaubar. Zu den Langzeitverletzten gesellte sich nun auch noch Marco Krebs, der sich einen Innen- und Kreuzbandriss zugezogen hat. Carsten Weitkamp brach das Training wegen Knieproblemen ab und droht ebenfalls für den Rest der Saison auszufallen.

Trotzdem wirkt Göcke gelassen: „Wir haben gut trainiert und sind gut gerüstet. Abwarten, das Spiel muss erst einmal gespielt werden.“ Und zwar ab 17 Uhr am Sonntag.