Gegen die Leere in den Gesichtern

„Da schaue ich ab und an in ein paar leere Gesichter.“ Oliver Schmitz fängt an zu lachen. Schließlich übt der 28-Jährige einen Sport aus, den wohl nur die wenigsten im Blick haben: Er ist Faustballer beim Zweitligisten SG Coesfeld/Nottuln. Wenn er das erzählt, dann sind viele erst einmal baff. Faustball gilt jetzt nicht unbedingt als Platzhirsch unter den Sportarten. Für Schmitz ist das anders.

„Er ist sehr motiviert“, sagt Schmitz‘ Trainer Thomas Langer über seinen Schützling. „Am liebsten würde er hoch.“ Hoch in die Bundesliga – das wäre was. Auch für Schmitz. „Ich bin schon ehrgeizig“, sagt er über sich selbst. Aber in puncto Bundesliga-Träumen wiegelt er ab. „Dafür hätte ich den Sport wohl mit der Muttermilch aufsaugen müssen“, sagt Schmitz. Und das war nicht der Fall.

Am Anfang stand der Fußball

Noch bis zur A-Jugend zockte der Medizintechnik-Student bei Wacker Mecklenbeck Fußball. Doch das war nicht so wirklich seines. Über seinen Vater kam Schmitz schließlich zum Faustball.

Bei den Preußen war dieser schon seit längerer Zeit aktiv, Schmitz junior schnupperte rein und fing Feuer. Erst ein paar Trainingseinheiten, später im Spielbetrieb. Fix mauserte er sich dort zum Leistungsträger. Charme hatten die Preußen vor allem neben der Platte. Mehr stand hier die Geselligkeit im Vordergrund, das Sportliche war eher ein schöner Nebeneffekt. „Ich wollte aber mehr“, erinnert sich Schmitz. Er schaute sich um in der Gegend nach ambitionierteren Mannschaften – und wurde in den Baumbergen bei der SG fündig.

Erst nur hereingeschnuppert

Zuerst auch hier das gleiche Spiel: Ein paar Übungseinheiten parallel zu seiner Preußen-Zeit, reinschnuppern eben. Bei der Zweiten in Nottuln kannte er ohnehin ein paar Leute. Irgendwann fragte Langer ihn dann, ob er denn nicht richtig einsteigen wolle. Schmitz wollte.

Zur Feldsaison 2017 vermeldete die SG ihn als Neuzugang. Seitdem ist er dort als zweiter Angreifer gesetzt. „Ich bin eher der Aufgabenschläger von der Linie“, erklärt Schmitz seine Rolle. Konkret: Pro Spielzug darf der Ball von drei unterschiedlichen Spielern berührt werden, muss dann aber spätestens in des Gegners Spielfeld gelangen. Dabei darf jeder Spieler die Kugel nur einmal berührt haben. Falls Hauptangreifer Hendrik Langer angespielt wird, übernimmt unter anderem Schmitz danach dessen Angriffspart.

Externe Neuzugänge bei der SG die Ausnahme

Noch immer zerrt Thomas Langers Mannschaft vom Jahrgang seines Sohnes Hendrik. Dieser fing in der Jugendzeit mit Jonas Menzel und Sebastian Badura bei der SG an mit dem Sport – seitdem ist das Trio am Ball und im Verein geblieben. Schmitz als externer Neuzugang war somit quasi ein Exot. „Aber das passte schon, die Jungs haben es mir leicht gemacht“, schaut Schmitz zurück. Vor dieser Hallensaison stieß mit Tobias Koslik, auch Ex-Preuße, der nächste Neue zum kleinen Kader.

Nur fünf Mann umfasst dieser, mit fünf wird gespielt. Dass die SG bereits vor dem letzten Spieltag der Spielzeit – am 2. Februar in Nottuln – den Klassenerhalt eingetütet hat, ist daher umso bemerkenswerter. Vor der im Sommer startenden Feldsaison – hier spielt die SG in der Verbandsliga – ist der Plan klar: Endlich wieder das ein oder andere neue Talent aus dem eigenen Nachwuchs langsam heran führen an die erste Etage. Für die Zukunft.

Und wer weiß: Vielleicht verschwindet dann bei einigen Leuten auch eines Tages die Leere im Gesicht.