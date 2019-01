Damen von GW Nottuln starten schlecht

Vor der Partie gegen den SV Adler Münster hatte Tine Hünteler den Gegner zum Favoriten erklärt. Die Trainerin der Bezirksliga-Handballerinnen von GW Nottuln sollte Recht behalten: Mit 22:16 setzte sich der Gast in der Sporthalle am Gymnasium durch und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. Die Grün-Weißen wiederum rutschten in der Tabelle auf den sechsten Platz ab.

„Wir waren heute nicht fit. Nicht auf der Platte und auch nicht im Kopf. Vielleicht war die Spielpause für uns zu lang. Das war jedenfalls nicht die Mannschaft von vor der Winterpause“, erklärte Tine Hünteler.

Die ersatzgeschwächt angetretenen Grün-Weißen fanden in beiden Halbzeiten nicht zu ihrem Spiel. Während die Gastgeberinnen im ersten Durchgang nach sechs Minuten bereits mit 0:6 in Rückstand lagen, verlief der Start in Halbzeit zwei noch miserabler: Erst nach 16 gespielten Minuten fiel der erste Nottulner Treffer nach dem Seitenwechsel. So kann man kein Spiel gewinnen.

Immerhin: In den ersten 30 Minuten kämpften sich die GWN-Damen nach permanentem Rückstand noch einmal auf zwei Tore heran. Mit einer 12:10-Gästeführung ging es in die Kabinen.

In die zweite Hälfte startete der Gast mit einer Manndeckung gegen Nottulns beste Rückraumschützin Andrea Kohlleppel. Mit dieser taktischen Maßnahme kamen die Nottulnerinnen überhaupt nicht klar, die sich gegen die gute Adler-Abwehr nicht durchsetzen konnten. Münster wiederum nutzte die Möglichkeiten, zog Tor um Tor davon und fuhr zwei leichte Punkte ein.

Pech hatte zu allem Überfluss Nottulns Marina Rotermund, die drei Minuten nach ihrem Comeback-Versuch wieder Knieprobleme bekam und den Platz verlassen musste. –

Tore: Stefanie Gravermann (4/4), Andrea Kohlleppel (4), Lena Ziemann (3), Sanja Nieborg (2), Sabrina Welp (1), Kim Frie (1), Meike Eckhardt (1)