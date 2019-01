Auch im Rückspiel erwies sich der TV Emsdetten 3, der nur mit sieben Spielern angereist war, als eine Nummer zu groß für die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln: Nach einer enttäuschenden Vorstellung unterlagen die Grün-Weißen mit 20:25. Das Hinspiel hatte der TVE mit 35:20 gewonnen. Während sich der Gast in der Tabelle auf Rang zwei verbesserte, verharrt das Team aus dem Stiftsdorf auf dem drittletzten Platz.

„Wir hatten heute nicht unseren besten Tag im Angriff. Die Abwehrleistung war gegen diesen abgezockten Gegner aber ganz okay“, erklärte Nottulns Coach Stefan Göcke nach 60 einseitigen Minuten.

Der Gast war von Anfang an überlegen und führte nach 23 Minuten mit 10:4. Bis zur Pause konnte GWN wenigstens noch auf 7:11 herankommen. Nach dem Wiederanpfiff gelang es den Hausherren jedoch nicht, den Rückstand gegen die Emsdettener zu verkürzen. Als sich beim TVE sogar noch zwei Spieler in der Schlussphase verletzten und aufgrund fehlender Alternativen durchhalten mussten, keimte bei den Nottulnern noch einmal Hoffnung auf. Göcke ordnete Manndeckung an. Diese fruchtete jedoch nicht, weil die flinken Emsdettener immer wieder freie Räume fanden und ihre Möglichkeiten eiskalt nutzten.

„Einer hat bei uns heute immer geschlafen“, erklärte Göcke, der mit seiner Truppe am nächsten Samstag beim SuS Stadtlohn in die Erfolgsspur zurückkehren möchte.

Tore: Frye (8/4), Rotermund (5), Last (2), Halm (2), Peter (2), Bolle (1)