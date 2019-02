Nach der Heimpleite gegen den TV Emsdetten 3 waren die Nottulner doch sehr geknickt. Eine katastrophale Abschlussquote mit 30 (!) Fahrkarten war der Hauptgrund für diese Niederlage.

GWN-Trainer Stefan Göcke richtete seine Mannschaft unter der Woche aber direkt wieder auf. Nun geht‘s gegen den SuS Stadtlohn.(Anwurf: Samstag, 02.02., 17.30 Uhr in Stadtlohn)

Klar ist: Den Aufsteiger wird GWN nicht unterschätzen, denn schon das Hinspiel verloren die Nottulner überraschend mit 24:27. „Wir haben damals Stadtlohns Mittelmann nicht in den Griff bekommen“, erinnert sich Göcke ungern zurück. „Auf jeden Fall müssen wir die Fehlerquote im Angriff minimieren“, weiß er. Die Vorzeichen stehen nicht gut: Neben den Langzeitverletzten konnten in dieser Woche auch noch Tobias Last, Max Thur und Maximiliam Halm wegen unterschiedlicher Blessuren nicht trainieren. Ihr Einsatz am Samstag ist fraglich. Christoph Bolle ist zudem privat verhindert.