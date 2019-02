Alle wollen, doch kann und darf jeder?

GW Nottuln Damen - SG Horstmar/Leer (Samstag, 11 Uhr)

Auch GW Nottulns Landesliga-Fußballerinnen möchten gerne wieder gegen die Murmel treten. Bezirksligist SG Horstmar/Leer ist zu Gast. Allerdings konnte Anna Donners Truppe bislang erst zweimal nach draußen gehen, stattdessen trainiert sie überwiegend unterm Hallendach. „Das ist jetzt nicht so die Erfüllung“, kommentiert Donner trocken.

Da die Krankheitswelle umgeht, stehen ihr auch bloß 13 Spielerinnen zur Verfügung. Insbesondere am Defensivverhalten werde bei GWN derzeit gefeilt. Am besten natürlich unter Wettkampfbedingungen.

SW Havixbeck - 1. FC Nordwalde II (Samstag, 12.30 Uhr)

Eigentlich hätte Fußball-B-Ligist SW Havixbeck bereits am Freitagabend gespielt. Der Test gegen des SV Gescher IV fiel aber aus. Nächster Versuch: Am Samstag, 12.30 Uhr daheim gegen den B-Ligisten 1. FC Nordwalde II.

GW Nottuln 1. Herren - TuS Hiltrup (Samstag, 14.30 Uhr)

Richtig froh war Oliver Glaser über den Test gegen Adler Buldern unter der Woche. 7:0 schlug der Fußball-Landesligist den Bezirksligisten. Das dürfte es heute nicht geben. Um 14.30 Uhr gibt sich der TuS Hiltrup aus der Westfalenliga die Ehre im Baumberge-Stadion.

Momentan legt Trainer Glaser das Hauptaugenmerk in den wetterbedingt eher improvisierten Einheiten vor allen Dingen auf die Geschwindigkeit im Spiel. Gegen den TuS spielen noch andere Aspekte eine Rolle. „Das wird eine andere Hausnummer als Buldern. Da brauchen wir eine gute Balance zwischen einer gut gestaffelten Defensive und der Offensive“, beschreibt Glaser.

Die Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann, fällt am Samstagvormittag.

GS Hohenholte - SpVg Langenhorst/Welb. (Samstag, 15 Uhr in Havixbeck)

Am Sonntag nach dem Gewinn des Hallenkreismeister-Titels feierte GS Hohenholte ein ganz kleines bisschen, am Dienstag traf sich die Truppe zur Fitnesseinheit, am Mittwoch war auf dem Havixbecker Kunstrasen aber an kein Training zu denken. Ob das dort geplante Spiel stattfindet? „Havixbecks Erste will ja vor uns spielen, vielleicht ein Vorteil für uns, dass die den Platz herrichten“, hofft GSH-Coach Ralf Zenker. Seit dem Trainingsauftakt stand er mit dem Team nicht mehr auf dem Feld. Ein 90-minütiger Test käme ihm da nicht ungelegen.

GWN U19 - Westfalia Kinderhaus (Sonntag, 11 Uhr)

Skeptisch blickt Patrick Kemmerling drein. Am Sonntag um 11 Uhr ist für seine U19-Fußballer von GW Nottuln ein Test gegen Westfalia Kinderhaus angesetzt. Ob daheim gespielt werden kann? Unwahrscheinlich. Überhaupt sei die Vorbereitung „eine halbe Katastrophe. Wir können ja nur extrem eingeschränkt trainieren“, so Kemmerling.

Dienstag ging‘s wenigstens nach draußen, der Boden war aber steinhart. Ungünstig, denn in einer Woche beginnt bereits die Rückrunde.

Fortuna Seppenrade - SV Bösensell (Sonntag, 14 Uhr)

Zwei Wochen vor dem Saisonstart plagt auch die A-Liga-Kicker des SVB die Frage, die die meisten Trainer derzeit eint: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Auch der für Donnerstag geplante Kick gegen den SC Münster 08 wurde abgesagt. Für Gegner Seppenrade wäre es indes auch das erste Spiel des Winters – von insgesamt sieben Freundschaftsspielen bis zum Saisonstart am 10. März. Ziemlich ambitioniert.

Fort. Schapdetten - Eintr. Stadtlohn (Sonntag, 15 Uhr in Nottuln)

Kurzfristig verlegte Schapdetten das Spiel gegen A-Ligist Stadtlohn in die heimische Gemeinde. Es wäre das erste Testspiel der Vorbereitung für die Fortunen um Coach Johannes Aldenhövel. Die trainieren derzeit – hauptsächlich im Fitnessbereich – dreimal die Woche. „Wichtig ist, dass wir überhaupt was machen“, meint der Trainer, der nun auf Sebastian Riedmiller verzichten muss. Diesen zieht‘s ab Sonntag studienbedingt für ein halbes Jahr nach Mailand. Rückkehrer Joschka Niemann mache indes einen super Eindruck, sonst sei der Kader derzeit quasi komplett