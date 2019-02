Hut ab! Mit einer Energieleistung sicherten sich Nottulns Bezirksliga-Handballerinnen beim abstiegsbedrohten FC Vorwärts Wettringen 3 einen wichtigen 18:16 (7:9)-Auswärtserfolg.

In Wettringen kam die Mannschaft von Tine Hünteler dank einer stabilen Abwehr gut ins Spiel und warf eine knappe Führung heraus. Aber die Gastgeberinnen profitierten dann von leichten Fehlern der Nottulnerinnen, glichen aus und gingen mit 9:6 in Führung. Eine Schrecksekunde gab es für die Grün-Weißen zwei Minuten vor der Pause, als beim Stande von 9:7 GWN-Torfrau Nicole Diederichs einen Tempogegenstoß der Gastgeberinnen regelwidrig unterband und dafür die rote Karte sah. Doch Maren Wietholt parierte den fälligen Strafwurf großartig und war von da an voll im Spiel. Im Nachhinein war sie die heimliche Gewinnerin der Begegnung, denn sie entschärfte insgesamt fünf Siebenmeter.

Nach der Pause verteidigten die Gastgeberinnen lange Zeit eine knappe Führung. Doch GWN drehte den Rückstand von 11:15 (47.) mit einem unglaublichen Kraftakt in ein 16:15 (54.) und bauten den Vorsprung schließlich bis zum Schluss noch aus.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg“, atmete Hünteler tief durch. „Sabrina Welp hat in der Deckung enorm geackert und Lea Heimann hat vorne die wichtigen Löcher gerissen“, hatte sie ein Sonderlob parat.

GWN-Tore: Sanja Nieborg (5), Meike Eckhardt (3/2), Lea Heimann (3), Stefanie Gravermann (2/1), Andrea Kohlleppel (2), Sabrina Welp (1), Anne Tegtmeier (1), Kim Anna Frie (1),