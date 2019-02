Die Serie der SG Coesfeld/Nottuln reißt erneut nicht

Am letzten Spieltag ihrer Zweitliga-Hallensaison hatten die Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln noch einmal Gelegenheit, vor heimischem Publikum aufzuschlagen. Die Ausgangslage für die Münsterländer war dabei sehr komfortabel, denn schon am Spieltag vor zwei Wochen in Wolfsburg war der Klassenerhalt geglückt.

So konnte sich die Heimmannschaft darauf konzentrieren, den zahlreichen Zuschauern zum Ende der Saison noch einmal ansehnlichen Faustballsport zu präsentieren. In Ansätzen gelang dies auch – die mittlerweile die ganze Saison andauernde Serie mit einem Sieg und einer Niederlage pro Spieltag konnte aber auch in Nottuln nicht beendet werden.

Im Auftaktspiel gegen den TuS Empelde erwischte die SG zunächst einen mäßigen Start. Im ersten Satz zeigte der Gast aus Hannover, für den es noch um wichtige Punkte im Abstiegskampf ging, einige schöne Angriffe und lag schnell mit 6:2 in Front. Doch dann kam die Heimmannschaft um Abwehrspezialist Sebastian Badura immer besser ins Spiel und entschied mit gutem Aufbau und wenigen Eigenfehlern den ersten Satz noch knapp mit 11:9 für sich. Im zweiten und dritten Satz war für Empelde dann nichts mehr zu holen. Zu viele Fehler beim Tabellenletzten und die klare Dominanz von SG-Kapitän Hendrik Langer beim Angriffs- und Blockspiel an der Leine sorgten dafür, dass dieses Spiel ähnlich deutlich wie das Hinspiel mit 3:0 an die SG ging (11:9, 11:3, 11:3).

Im anschließenden Duell der beiden Gästeteams konnte sich der Leichlinger TV nach einem etwas nachlässigen Beginn noch souverän mit 3:1 gegen den TuS Empelde durchsetzen. Diese zweite Niederlage des Tages bedeutete für die Hannoveraner endgültig den Gang in die Drittklassigkeit. Leichlingen wahrte hingegen seine Chancen auf die Vizemeisterschaft und ließ auch im letzten Spiel des Tages gegen die SG keine Zweifel an seinen Aufstiegsambitionen aufkommen. Eine solide Abwehr und sehr kontrollierte Angriffsaktionen der Rheinländer sorgten gegen ein durchschnittliches SG-Team, bei dem nur der eingewechselte Stephan Badura mit einigen schönen Abwehraktionen glänzen konnte, für einen verdienten 3:0-Erfolg (11:7, 11:6, 11:7).

Trotz der abschließenden Niederlage überwog bei Trainer Thomas Langer die Freude über den guten und verletzungsfreien Verlauf der Saison: „Es ist toll, dass wir den vielen Faustball-Fans aus Coesfeld, Nottuln und der Umgebung jetzt schon drei Jahre lang hochklassigen Zweitliga-Faustball präsentieren können. Und auch im nächsten Jahr wird es damit ja weitergehen.“ Die SG beendet die Zweitligasaison auf Platz fünf und erreicht mit 16:16 Punkten und 28:27 Sätzen das beste Ergebnis ihrer Vereinsgeschichte.

Der endgültige Abschluss der Hallensaison steht dann aber noch Ende März bevor. Als Zweitligist ist das Team direkt für die Endrunde des Westfalen-Pokals qualifiziert und möchte mit dem Pokalgewinn einer bereits guten Saison noch die Krone aufsetzen.