Auch Krasniqi und Messing bleiben GW Nottuln erhalten

Nottuln -

Die Verantwortlichen der ersten Fußballmannschaft von GW Nottuln machen in diesem Jahr einen überragenden Job: Teammanager Dirk Teichmann, Co-Trainer Dirk Nottebaum und der zukünftige Trainer Jens Niehues sind in den Gesprächen mit den Spielern des aktuellen Kaders schon sehr weit. Am Dienstag verkündete Teichmann, dass auch Mittelfeldspieler Christian Messing und Stürmer Adenis Krasniqi den Grün-Weißen die Zusage für die Spielzeit 2019/20 gegeben hätten. Damit gehören dem zukünftigen Kader – Stand Dienstagabend – bereits 17 Spieler an. Aus der aktuellen Mannschaft macht bisher nur Nico Beughold nicht weiter, den es – wie berichtet – zum B-Ligisten Arminia Appelhülsen zieht.