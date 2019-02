A-Ligist Fortuna Schapdetten hat einen neuen Trainer gefunden: Marco Müller , der noch die DJK GW Amelsbüren (Tabellenzehnter der Kreisliga B 3 Münster) coacht, wird im Sommer Spielertrainer Johannes Aldenhövel ablösen. Letzterer hatte im Dezember auf eigenen Wunsch seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Müller kommt indes nicht alleine nach Schapdetten. Mit Clive Lambert (Torwart-Trainer) und Thorsten Ehrensberger (Co-Trainer) bringt er noch starke Unterstützung mit. Ist in Schapdetten der Wohlstand ausgebrochen? Fußball-Abteilungsleiter Michael Hünteler muss lachen: „Nein, die drei arbeiten nur gerne zusammen. Reich werden sie bei uns bestimmt nicht.“

Das unterstreicht auch Marco Müller: „Ich hatte sechs Angebote vorliegen. Doch mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass die Fortuna der richtige Verein für mich ist.“ Ihm sei der Club, so der Übungsleiter weiter, direkt sympathisch gewesen: „Es ist so was wie zurück zu den Basics. Hier packen noch alle mit an. Das liegt sicherlich auch am dörflichen Charakter.“

Müller, der in Trier an der Mosel geboren wurde, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen (7, 10) in Amelsbüren. Seit 2011 war er beim GWA in verschiedenen Positionen tätig: Trainer der Ersten, der Zweiten und Sportlicher Leiter. Der 42 Jahre alte Versicherungsmakler, den die Fortuna für zwei Jahre an sich gebunden hat, möchte die erfolgreiche Arbeit von Johannes Aldenhövel und Steffen Beughold fortsetzen: „Und deshalb wird auch Johannes Aldenhövel weiter für uns spielen.“