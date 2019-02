„Ich weiß nicht, weshalb die Handballerinnen der HSG Hohne /Lengerich erst sieben Punkte gesammelt haben“, erklärt Tine Hünteler , Trainerin der Bezirksliga-Damen von GW Nottuln , vor dem Heimspiel am Sonntag (Anwurf um 15 Uhr) gegen den Tabellenzehnten. Das Hinspiel endete 23:23.

Die Nottulner Trainerin wünscht sich ihr Team in der Form der letzten zehn Minuten des Spiels gegen den FC Vorwärts Wettringen 3 vor einer Woche. „Wenn wir in der Abwehr wieder so stabil stehen, vorne Druck machen und Tempogegenstöße laufen, dann wäre das richtig schön“, hofft sie auf ein entsprechendes Auftreten ihrer Mannschaft.

Diese ist im Rückraum allerdings arg unterbesetzt. Neben den Langzeitverletzten muss Tine Hünteler in der Sporthalle am Gymnasium auch noch auf Sophie Denkinger verzichten.