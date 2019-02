GW Nottuln empfängt Überteam aus Borghorst

Nottuln -

Das nächste Heimspiel hat es in sich für Grün-Weiß Nottuln, denn der TV Borghorst setzt alles daran, seinen Abstieg aus der Handball-Bezirksliga als Betriebsunfall aussehen zu lassen. Einsam, mit blütenweißer Weste, grüßt er von der Tabellenspitze der Kreisliga, von der er sich nicht wieder verdrängen lassen möchte. Lediglich der SC Hörstel liegt mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz, musste sich dem TVB allerdings in eigener Halle mit 19:28 klar geschlagen geben.