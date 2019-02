GW Nottuln vor Spitzenspiel in Neuenkirchen

Auf Claudia Westrup und Sarah Chowanietz muss GWN-Trainerin Tine Hünteler verletzungsbedingt länger verzichten. In der Sporthalle am Westfalenring fehlen mit Sabrina Welp und Sophie Denkinger zudem beide Kreisläuferinnen. Angesichts dieser Umstände wird es schwer sein, den hervorragenden Tabellenplatz drei zu behaupten. „Ich muss mir noch überlegen, wen ich an den Kreis stelle“, sagt Tine Hünteler. Sie steht vor mehreren Baustellen.

Lücke auch im Rückraum

Auch dem Rückraum ist durch das Fehlen von Claudia Westrup viel an Schlagkraft genommen. Ein Glück, dass Marina Rotermund wieder mit von der Partie ist. „Der SuS kommt überwiegend über Eins-gegen-Eins“, hat die Trainerin ihre Abwehr entsprechend vorbereitet. Im Gegensatz zum Spiel gegen die HSG Hohne Lengerich, die mit viel Körpereinsatz agierte, bekommen es die Hünteler-Schützlinge diesmal mit wendigen Spielerinnen zu tun. „Da müssen wir in der Deckung kompakt stehen und gut verschieben“, verrät sie.

Die Gastgeber haben zur Zeit einen guten Lauf und ihre jüngsten drei Spiele deutlich gewonnen, unter anderem mit 28:23 beim Spitzenreiter TuS Recke. Sollten die Grün-Weißen am Samstag aber überraschen, würde es an der Tabellenspitze wieder eng.