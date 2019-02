Fortuna Schapdetten hat aus dem Hinspiel noch eine Rechnung mit dem SC Nienberge offen. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit unterlag die Elf von Johannes Aldenhövel damals dem SCN mit 1:2. Das, was er zuletzt von ihr gesehen hat, stimmt ihn positiv, doch er hebt den Finger: „Die Mannschaft muss verstehen, dass 90 Prozent nicht reichen in der A-Liga.“

Testspielsieg in Billerbeck

Das sagte der Coach nach dem jüngsten Test gegen den VfL Billerbeck. Schapdetten zeigte bis zur Pause eine ansprechende Leistung. Danach war diese nur hinten in Ordnung, vorne weniger. „So holen wir gegen Nienberge nicht das, was wir uns erhoffen“, so Aldenhövel. Der Wiedergenesene Marius Wiethölter erzielte den Siegtreffer (16.), zur Freude des Trainers: „Mit ihm haben wir endlich wieder zwei Stürmer im Kader.“

Um im Meisterschaftsbetrieb nicht sieglos vom Platz zu gehen, sei es in seiner Mannschaft wichtig, die Konzentration immer hochzuhalten, nicht wie beim 0:1 in Albersloh zum Jahresabschluss. Aldenhövel geht davon aus, dass seine Worte aufgenommen worden sind. Die Voraussetzungen, um aus Nienberge Punkte zu entführen, sind nicht schlecht. Lediglich die Langzeitverletzten sowie die Urlauber und Auslandsabwesenden sind nicht verfügbar. Dafür nimmt Aldenhövel seine gepackte Sporttasche mit.