13 Spiele sind es noch bis zum Saisonende. 13 Spiele, in denen der Trainer hohe Erwartungen an seine Mannschaft stellt. 13 Spiele, in denen Grün-Weiß Nottuln seine erarbeitete, gute Ausgangslage ins Ziel bringen möchte, um schließlich die Meisterschaft samt Rückkehr in die Westfalenliga zu feiern. Oder, wie Oliver Glaser sagt: 13 Endspiele.

„ Wir müssen jetzt jeden Sonntag 90 Minuten lang ein Feuerwerk abbrennen. Wir müssen jetzt jeden Sonntag 90 Minuten lang ein Feuerwerk abbrennen. “ Oliver Glaser

Sicher, sollte Nottuln zum Auftakt gegen den VfB Hüls mit einer Niederlage im Gepäck den Gang in die Kabine antreten, ist der Titelkampf nicht entschieden, sondern möglicherweise spannender und die Liga um eine Überraschung reicher. Doch Glaser möchte mit seiner Ansage vor allem psychisch alles aus seiner Mannschaft herauskitzeln: „Die Spieler wissen, dass wir bisher noch nichts gewonnen und erreicht haben. Wir müssen jetzt jeden Sonntag 90 Minuten lang ein Feuerwerk abbrennen.“

Hüls steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Kein Grund für die Grün-Weißen, den Aufsteiger auf die leichte Schulter zu nehmen, wie Glaser warnt: „Hüls hat sich verstärkt. Ich habe aber keine Bedenken, dass wir sie unterschätzen. Die Jungs sind heiß.“

Koch vor Debüt

Die eigene Truppe sieht er auf einem guten Niveau. Trotz der Ausfälle von Jonas Goßling (Bänderriss) und Fabian sowie Sebastian Schöne sei der Kader breit genug, um auch von der Bank noch Akzente zu setzen. Sein Pflichtspieldebüt könnte Winterneuzugang Florian Koch geben. Clemens Donner und Mirko Schinke befinden sich im Aufbautraining.

In den Winterwochen hat Glaser mit seiner Elf einige taktische Sachen ausprobiert, andere fortgeführt, weiterentwickelt und gefestigt. „Wir haben ganz ordentliche Erkenntnisse gewonnen“, sagt der Trainer über die vorhandenen Kniffe im Titelkampf.