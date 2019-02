Damen von GW Nottuln sind chancenlos

Die Bezirksliga-Handballerinnen von GW Nottuln erlebten beim Tabellenzweiten SuS Neuenkirchen ein Debakel und unterlagen hoch mit 8:31.

Der spielstarke Landesliga-Absteiger unterstrich in eigener Halle, dass er sofort wieder aufsteigen will. Allerdings traf er mit den Grün-Weißen auf ein stark ersatzgeschwächtes Team. Die vom Verletzungspech verfolgte Mannschaft um Trainerin Tine Hünteler trat in Neuenkirchen ohne gelernte Kreisläuferin an. Mit Andrea Kohlleppel war nur eine Spielerin auf der Platte, die aus der zweiten Reihe treffen kann. Das gelang ihr zwar gleich zu Beginn, doch dann war Feierabend. Die in allen Belangen besseren Gastgeberinnen nahmen sie aus dem Spiel und zwangen die GWN-Damen dadurch zu Eins-gegen-Eins-Aktionen. Gegen die aufmerksame Deckung des SuS gab es allerdings kein Durchkommen. Zahlreiche Bälle gingen verloren und die Gastgeberinnen konterten mit hohem Tempo über die erste und zweite Welle. Lediglich zehn Minuten – bis zum 3:5 aus Sicht der Grün-Weißen – blieb man auf Tuchfühlung, doch dann brachen alle Dämme. Zur Pause lag der SuS bereits uneinholbar mit 16:6 vorne.

In Durchgang zwei wurde es nicht besser, im Gegenteil. Zwei magere Treffer brachten die Grün-Weißen zustande, während die Neuenkirchenerinnen ein Torfestival bejubeln durften und einen Kantersieg landeten.

„Neuenkirchen hat super gespielt“, gratulierte Tine Hünteler fair. „Meine Mannschaft hat sich zu sehr in Einzelaktionen aufgerieben und es damit dem Gegner zu Tempogegenstößen eingeladen.“ Als positiv empfand die Übungsleiterin, dass die Mannschaft „sich nicht hängen ließ und weiter alles probiert hat“. Ein Sonderlob hatte sie für Lena Ziemann parat: „Lena hat in Angriff und Abwehr ihre Sache gut gemacht hat.“ – Tore: Lena Ziemann (2), Sanja Nieborg (2), Meike Eckhardt (2/1), Stefanie Gravermann (1/1), Andrea Kohlleppel (1).