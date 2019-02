Von einem „ordentlichen Test“ sprach Oliver Gerson , Spielertrainer der Kreisliga A-Fußballer von GW Nottuln II, nach dem 4:2 (3:2)-Heimsieg im zweiten Vorbereitungsspiel gegen den B-Ligisten SG DJK Rödder.

Die Grün-Weißen erwischten einen vielversprechenden Start und gingen bereits in der zweiten Minute durch Sven Reuter in Führung. Nach zehn Minuten verloren die Platzherren nach Beobachtung von Gerson jedoch die Ordnung. Die Folge: Rödder kam immer besser in die Partie und drehte die Begegnung durch Treffer von Hendrik te Uhle (10.) und Luca-Erik Roß (34.). Doch die Landesliga-Reserve schlug zurück. Innerhalb von nur 60 Sekunden waren Linus Sonneborn sowie Cedric Reidegeld erfolgreich und sorgten für einen 3:2-Vorsprung zur Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gerson-Schützlinge keine Möglichkeit der Gäste mehr zu. „Auf der anderen Seite haben wir sieben, acht Großchancen leider nicht genutzt“, ärgerte sich Nottulns Coach. „Der Sieg hätte deshalb deutlich höher ausfallen müssen.“ Timm Barkam sorgte mit seinem Treffer nach 71 Minuten für den 4:2-Endstand.

Drei Trainingseinheiten stehen für die GWN II-Kicker in dieser Woche auf dem Programm, bevor am kommenden Samstag (23. Februar) der nächste Test gegen den B-Ligisten Arminia Appelhülsen stattfindet. Der Anstoß in Nottuln erfolgt um 16 Uhr.