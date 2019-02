Das Team von Trainer Johannes Aldenhövel feierte beim SC Nienberge einen 3:2 (1:1)-Erfolg. „Aufgrund der zweiten Halbzeit sind die drei Punkte verdient“, freute sich der Fortunen-Coach nach den 95 Minuten.

In der ersten halbe Stunde deutete allerdings wenig auf einen Auswärtssieg hin, denn die Platzherren präsentierten sich deutlich aggressiver. „Wir kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe“, so Aldenhövel. Die Führung durch einen Treffer von Simon Markmann nach 20 Minuten war deshalb für die Gastgeber nicht unverdient. Aufgrund einer Zerrung musste anschließend Schapdettens Goalgetter Marius Wiethölter vorzeitig vom Platz. Aldenhövel wechselte sich selber ein. Mit Erfolg, denn der Spielertrainer erzielte vier Minuten vor dem Seitenwechsel nach einem Querpass von Lars Speckmann mit einem Schuss in das kurze Eck das 1:1.

Die Weichen auf Sieg stellten die Aldenhövel-Kicker innerhalb von nur vier Minuten. Zunächst traf erneut Schapdettens Trainer in der 52. Minute zur erstmaligen Führung, die 240 Sekunden später Michael Schlichtmann mit seinem Tor zum 3:1 ausbaute. „Nienberge fand anschließend keine Mittel mehr“, berichtete Schapdettens Übungsleiter.

Zahlreiche Großchancen vergaben Lars Bunge, Justin Ziepke und Lars Speckmann, um frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. So wurde es noch einmal spannend, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Romano Severin den 2:3-Anschlusstreffer. Für die Wende reichte es nicht mehr, denn nur wenige Sekunden später pfiff Alexandre Santos die Begegnung ab.