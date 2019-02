Wichtige Partien im Abstiegskampf für U 19 und U 17 von GW Nottuln

GW Nottuln U 19 –

Vorw. Wettringen U 19

Im neuen Jahr hat Nottulns U 19 in der Landesliga noch nicht verloren. Nach dem 2:2 beim SC Münster 08 gab es in der Vorwoche ein 1:1 gegen Borussia Emsdetten. Am Sonntag (Anstoß um 11 Uhr) soll sich das nicht ändern, am besten sogar gewonnen werden, wenn die Grün-Weißen im Kellerduell Wettringen empfangen. GWN ist Tabellenneunter, der Gast hält als Zwölfter die rote Laterne fest in seinen Händen. Das turbulente Hinspiel gewann das Team von Trainer Patrick Kemmerling dank eines lupenreinen Hattricks von Jan Ahrens mit 3:2. „Das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel im Abstiegskampf, das wir trotz großer Aufstellungssorgen unbedingt gewinnen wollen“, sagte Kemmerling, dem lediglich zehn Feldspieler und zwei Torhüter aus dem eigenen Kader zur Verfügung stehen. Neben vier verletzten Spielern fehlt auch Luca Hahn, der in der Vorwoche in Emsdetten die Rote Karte sah und nun zwei Wochen zuschauen muss. „Wir sind auf die Unterstützung aus der A 2 und der U 17 angewiesen“, so der GWN-Coach. Wenn nichts dazwischen kommt, wird dafür Tim Schemmer, Winterneuzugang vom TuS Haltern, sein erstes Spiel für die Grün-Weißen bestreiten.

Vorw. Wettringen U 17 –

GW Nottuln U 17

Um wichtige Punkte geht es am Sonntag ab 11 Uhr für den Drittletzten aus Nottuln: Mit einem Dreier würden die Grün-Weißen den Kontakt zum Tabellenmittelfeld herstellen und um einen Punkt an den derzeitigen Tabellensiebten und sonntäglichen Gastgeber Wettringen heranrücken. Vorwärts überraschte im letzten Spiel jedoch, als das Team mit 4:1 beim zu diesem Zeitpunkt Siebten SC Münster 08 II gewann. „Wir müssen genauso konzentriert und engagiert auftreten wie am letzten Wochenende in der zweiten Halbzeit gegen Emsdetten“, fordert Nottulns Trainer Uwe Peters. Auch hofft er, dass sein Team in Wettringen nicht wieder so leichtfertig Torchancen liegen lässt.

FCE Rheine U 13 –

GW Nottuln U 13

Zum Verfolgerduell nach Rheine reisen am Samstag (Anstoß um 13.30 Uhr) Nottulns U 13-Junioren. Genau wie die Grün-Weißen erwischte auch der FCE keinen optimalen Rückrundenstart. So kam der Tabellendritte nicht über eine torlose Punkteteilung gegen den Zehnten Vorwärts Wettringen hinaus. Die auf Rang vier stehenden Nottulner verarbeiteten die unglückliche Auftaktniederlage gegen Haltern mit einem Teamnachmittag in der Lasertag-Halle Gelsenkirchen. „Wir wollen alles daran setzen, einen Punkt mitzunehmen“, hofft Nottulns Trainer Peter Arning auf eine Belohnung für den großen Trainingsfleiß seiner Schützlinge. Verzichten müssen die Grün-Weißen lediglich auf Benno Rungenhagen (Skifreizeit).