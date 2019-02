GW Nottuln ist gewarnt vor der SG Bockum-Hövel

An den 2. September 2018 denkt Oliver Glaser , Trainer des Fußball-Landesligisten GW Nottuln , nur äußerst ungern zurück. Im Baumberge-Stadion unterlagen die Grün-Weißen, mittlerweile mit sieben Punkten Vorsprung souveräner Tabellenführer, dem heutigen Schlusslicht SG Bockum-Hövel 0:1. Es war eine von bislang erst drei Saisonniederlagen. „Wir haben damals ein schwaches Spiel gezeigt und verdient verloren“, erinnert sich der GWN-Coach. Am Sonntag (24. Februar) stehen sich beide Teams ab 15 Uhr im Rückspiel erneut gegenüber.

Das vor knapp einem halben Jahr erzielte Resultat sollte für die Glaser-Schützlinge Warnung genug sein, um den Gegner nicht nochmals auf die leichte Schulter zu nehmen. „Beim Hinspiel hat die Einstellung nicht gepasst. Das muss sich ändern“, stellt Nottulns Übungsleiter klar und fordert, „dass wir schnell Fußball spielen und unsere Stärken zeigen müssen“. Das Ziel für den Liga-Primus sei klar. „Wir wollen die Niederlage wettmachen und drei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Der Start in das Kalenderjahr verlief für den Tabellenletzten aus Bockum-Hövel mit dem torlosen Unentschieden gegen den SV Herbern durchwachsen. Neun Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den rettenden 13. Rang. „Obwohl unser Gegner so weit unten steht, ist durchaus Qualität vorhanden. Viele Partien wurden nur knapp verloren. Uns erwartet eine sehr schwere Aufgabe.“

Die Glaser-Kicker gewannen in der Vorwoche das erste von insgesamt 13 Endspielen im Kampf um den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Westfalenliga auf heimischem Terrain gegen den Aufsteiger VfB Hüls mit 3:1. „Die erste halbe Stunde war hervorragend“, erinnert sich Oliver Glaser und bezeichnet die letzten 30 Minuten als „gut“. Der Mittelteil gefiel dem Pädagogen aufgrund einer „pomadigen Spielweise“ dagegen weniger. Deshalb wurden in dieser Woche im Rahmen der drei Trainingseinheiten „ein paar Dinge gezielt angesprochen“.

Die personelle Situation sieht beim Spitzenreiter unverändert bescheiden aus. Mit Fabian und Sebastian Schöne sowie Till Zumkley befindet sich ein Trio im Urlaub. Neuzugang Florian Koch kommt aus eben diesem erst am Samstag zurück und muss ein paar Stunden später die Auswärtsreise antreten. Fragezeichen befinden sich hinter den Einsätzen von insgesamt vier angeschlagenen und kranken Spielern. „Die Situation ist nicht toll, aber ich bin davon überzeugt, dass wir sie meistern werden“, sagt Oliver Glaser, der mit der Trainingswoche aufgrund „sehr konzentrierter Arbeit“ zufrieden war.