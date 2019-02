Mit 22 Jahren ist Felix Hesker von GW Nottuln schon ein Urgestein

Felix Hesker von GW Nottuln war in der Vorwoche nicht nur wegen seiner beiden Tore beim 3:1-Heimsieg gegen den VfB Hüls auffälligster Akteur bei den Grün-Weißen. Mit dem defensiven Mittelfeldspieler sprach WN-Sportredakteur Johannes Oetz.

Hallo, Herr Hesker. Es läuft gut bei Ihnen, oder?

Hesker: Ja, danke, ich bin zufrieden. Zu Saisonbeginn fehlte ich noch, da ich mir im letzten Vorbereitungsspiel eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen hatte. Das war super ärgerlich. Am siebten Spieltag bin ich gegen Kinderhaus wieder in den Kader zurückgekehrt. Seitdem spiele ich eigentlich regelmäßig wieder von Beginn an.

In der Vorwoche haben Sie zwei Tore zum Sieg beigesteuert. War das Ihr erster Doppelpack in dieser Saison?

Hesker: Nein, dieses Kunststück ist mir auch schon im November beim 2:2 gegen den SV Dorsten-Hardt gelungen. Inzwischen habe ich sieben Tore erzielt und damit genauso viele wie Christian Messing und Oliver Leifken. Wir führen die interne Torjägerliste an.

Obwohl Sie erst 22 Jahre alt sind, hat man das Gefühl, als seien Sie schon ewig dabei.

Hesker: (lacht). Das bin ich doch auch! Ich kam damals als U 13-Junior von Borussia Darup zu GWN und spiele seitdem hier.

Dann sind Sie ja schon ein richtiges Urgestein . . .

Hesker: Wenn man so will . . . Ich bin aber nicht das einzige Urgestein. Henning Klaus, Mirko Schinke und Sebastian Schöne spielen auch schon ewig bei Grün-Weiß. Malte Wilmsen und Oliver Leifken zwar auch, doch die Beiden waren zwischendurch ja einige Zeit weg.

Am Sonntag geht es zur SG Bockum-Hövel. Im Hinspiel hat Ihre Mannschaft eine ganz schwache Vorstellung gezeigt.

Hesker: Das stimmt, wobei ich mir das Spiel verletzt von außen anschauen musste. Wir haben das Hinspiel verdient verloren, weil gegen einen defensiven Gegner die Abstimmung fehlte.

Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag?

Hesker: Ich denke, dass die SG wieder hinten drinstehen wird. Wichtig wird erneut sein, dass wir Geduld haben. Das hat letzte Woche gegen Hüls phasenweise nicht so gut geklappt. Wir haben zwischenzeitlich zu überhastet gespielt. Als Hüls dann den Ausgleich erzielte, wurde es schwierig. Zum Glück haben wir es danach wieder besser gemacht und gewonnen.

Wohin soll der Weg Ihrer Mannschaft in dieser Saison führen?

Hesker: Natürlich in die Westfalenliga, wobei wir genau wissen, dass es noch ein langer Weg ist. Gegen Eintracht Ahaus und den SC Münster 08 haben wir zwar schon zwei Mal gespielt, aber es kommen ja auch noch die schweren Partien gegen Altenberge und Kinderhaus. Es bleibt dabei: Wir schauen von Spiel zu Spiel.