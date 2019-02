Wichtiger Dreier im Kellerduell für die U 19 von GW Nottuln

Im Baumberge-Stadion gewann die Elf von Trainer Patrick Kemmerling gegen den noch sieglosen Tabellenletzten Vorwärts Wettringen mit 3:2 (1:0). „Auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde, geht der Sieg völlig in Ordnung“, bilanzierte Nottulns Coach nach dem vierten Saisonerfolg. Die Grün-Weißen sind damit seit vier Begegnungen ohne Niederlage.

U 19 von GW Nottuln besiegt Vorwärts Wettringen 1/21 Foto: Marco Steinbrenner

U 19 von GW Nottuln besiegt Vorwärts Wettringen Foto: Marco Steinbrenner

Die Voraussetzungen für einen Nottulner Dreier waren alles andere als gut, denn aufgrund großer personeller Probleme standen Kemmerling lediglich zehn Feldspieler sowie zwei Torhüter zur Verfügung. In der zwölften Minute brachte Jan Ahrens die Gastgeber mit seinem 13. Saisontreffer in Führung. Im Anschluss verloren die Platzherren ein wenig den Faden und hatten Glück, dass das Schlusslicht nicht zum Ausgleich kam. So ging ein Kopfball der Vorwärts-Kicker an die Latte.

Nur 180 Sekunden nach dem Wiederanpfiff sorgte Hannes Krüdewagen, der aus der A II-Mannschaft aushalf, mit seinem Tor zum 2:0 für die Vorentscheidung. Zwei Minuten später legte Jan Ahrens nach und erhöhte auf 3:0. Die Partie schien zu diesem Zeitpunkt gelaufen zu sein. Marlon Mucia traf nach 53 Minuten zwar für den Tabellenletzten zum 1:3, doch zur Wende reichte es nicht mehr. Daran konnte auch ein von Felix Bußmann verwandelter Foulelfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit nichts mehr ändern. Winter-Neuzugang Tim Schemmer feierte im Team der Gastgeber ein gelungenes Debüt.