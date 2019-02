Primus GW Nottuln meistert schwierige Situation

Der erste Gedanke des Fußball-Insiders dürfte wohl sein, dass Oliver Glaser nach dem torlosen Unentschieden beim Schlusslicht der Fußball-Landesliga, SG Bockum-Hövel 2013, maßlos enttäuscht sein müsste. Doch weit gefehlt, denn der Trainer des Spitzenreiters GW Nottuln konnte das Ergebnis und die Rahmenbedingungen richtig einordnen. „Ich bin auf keinen Fall unzufrieden. Wir haben zahlreiche verletzte, angeschlagene und urlaubsbedingt fehlende Spieler gehabt, sodass die Situation nicht einfach war.“ Aufgrund des Spielverlaufs musste der GWN-Coach aber auch feststellen, „dass wir zwei Punkte haben liegen lassen.“ Das Hinspiel hatte Nottuln im Baumberge-Stadion noch mit 0:1 verloren.

In den ersten 30 Minuten agierten die Gäste viel zu pomadig. Das änderte sich fünf Minuten später, als Christian Messing für den verletzten Ali Shinawi eingewechselt wurde. Messing selbst hatte 180 Sekunden nach seiner Hereinnahme die erste Chance, doch der Schuss des quirligen Angreifers wurde abgeblockt. Einen Freistoß von Aaron Schölling lenkte SG-Keeper Tobias Krakor drei Minuten vor der Pause um den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel hatte der Liga-Primus nach Einschätzung von Glaser „gefühlte 80, 85 Prozent Ballbesitz“. Die einzige Chance der Gastgeber im gesamten Spiel ereignete sich nach 55 Minuten, als Nottulns Schlussmann Malte Wilmsen einen Schuss von Simon Schroth parieren konnte. Drei Minuten später die größte Möglichkeit für die GWN-Kicker, als nach einer Flanke von Oliver Leifken zunächst Felix Hesker nur den Pfosten traf. Der Abpraller landete wiederum bei Hesker, der erneut scheiterte. Die Situation war aber immer noch nicht geklärt, doch Schölling schoss anschließend den Ball freistehend aus zwölf Metern über das Gehäuse. Pech hatte Schölling auch in der 65. Minute, als der Freistoßspezialist das Spielgerät knapp über die Latte beförderte. Auch Adenis Krasniqi traf nach 71 Minuten im Anschluss an ein Zuspiel von Leifken nur das Aluminium. Die letzte Möglichkeit der Partie vergab eine Viertelstunde vor dem Ende Henning Klaus per Kopf.

„Wir haben körperlich viel investiert“, berichtete Glaser, der ein Sonderlob für Mirko Schinke parat hatte. Das Nottulner Eigengewächs kam nach neunmonatiger Pause zum ersten Mal wieder zum Einsatz und wurde von Beginn an auf der linken Seite der Viererkette aufgeboten. Jens Böckmann rückte dafür neben Max Wenning in die Innenverteidigung. Kapitän André Kreuz hatte nach dem Aufwärmen passen müssen. „Mirko kam direkt aus der kalten Hose zum Zuge und hat seine Sache sehr gut gemacht.“

GW Nottuln: Wilmsen – Schinke (71. Koch), Böckmann, Wenning, Warnat – Schölling, Leifken, Hesker, Klaus, Shinawi (35. Messing) – Krasniqi (83. Donner)