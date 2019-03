Amann und Holzgreve unterstützen GW Nottuln

Mit „immer für ihr Team da“, „allzeit bereit“, oder „treue Seelen“ beschreibt Stefan Göcke, Trainer der Kreisliga-Handballer von GW Nottuln , seine langjährigen Spieler David Holzgreve und Sven Amann . Holgreve, der eigentlich nach der vergangenen Saison verabschiedet wurde, und Amann, der nur noch als „Standby-Spieler“ zur Verfügung steht, halten aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle die Stellung bei den Grün-Weißen. Wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Wie immer.

„Vor allem die vielen Langzeitverletzten tun uns in dieser Saison richtig weh. Erschwerend kommen noch Spieler mit Erkältung oder ähnlichem dazu“, beschreibt Göcke den personellen Engpass in seinem Team. Da sei er froh, sich einmal mehr auf die beiden altgedienten Spieler verlassen zu können. Es sei eine beruhigende Situation, „die starken Männer in der Hinterhand“ zu haben.

David Holzgreve (r.), hier mit Trainer Stefan Göcke, war im Mai des Vorjahres eigentlich schon verabschiedet worden Foto: Klaus Schulte

Amann als Standby wird voraussichtlich in zwei Wochen beim VfL Eintracht Mettingen wieder zum Einsatz kommen, so sein Trainer. Der Projektsteuerer, der momentan in der Nähe von Osnabrück in Bramsche lebt, spielt einzelne Partien mit, da die Akteure in der Mannschaft auch seine Freunde seien, die er natürlich nicht im Stich lasse. „Außerdem kribbelt es einem trotzdem immer noch in den Fingern mitzuspielen“, so Amann. Der 36-Jährige bezeichnet Holzgreve und sich als „alte Eisen“ im Handball, obwohl er sich gar nicht so fühle. Trotz fehlendem Training aufgrund der Entfernung zu Nottuln, setze sein Trainer ihn gerne ein. „Bei den Spielen bin ich dabei, wenn nach mir verlangt wird und es die Zeit zulässt“, erzählt Amann, der auch zeitlich durch seinen Beruf eingeschränkt ist. Die Feiern und Events, die anstehen, lasse er sich jedoch nur ungern entgehen. „Letzte Woche waren wir noch boßeln“, erzählt er.

Der nach seiner Verabschiedung wiedergekehrte Holzgreve, der im Rückraum halblinks spielt, ist für Göcke ein wahrer Glücksgriff. Er füllt im geschwächten Rückraum eine große Lücke. Der soeben Vater gewordene Handballer trainiert nach der Geburt seiner Tochter aber nur noch sporadisch mit.

Holzgreve selbst betont: „Das ist kein Comeback. Die körperlichen Probleme, aufgrund deren ich eigentlich den Schlussstrich gezogen habe, sind immer noch da.“ Deswegen spiele er wirklich nur, wenn Not am Mann sei. „Ich möchte keinem Spieler, der regelmäßig beim Training ist, den Platz wegnehmen.“

Das Spielen mit dem Team mache aber weiterhin einfach mega Spaß, führt der Routinier einen weiteren Grund für seinen Einsatz an. Das Team sei schließlich gleichzeitig sein Freundeskreis, mit dem er sehr gerne Siege zusammen feiere. „Der Mix aus älteren Jungs und den jungen Leuten, die Bewegung reinbringen, machen die Truppe aus“, sagt Holzgreve, der sich auch immer freut, die Helfer rund um das Team zu treffen. Mannschaftsgeist und Teamzusammenhalt würden in Nottuln groß geschrieben.

Holzgreve konzentriert sich allerdings momentan auf die Heimspiele. Die kurzen Wege und die flexible Anwesenheit bei den Begegnungen, sind für ihn, der durch den Nachwuchs und seine Arbeit bei der LVM in Münster nicht so viel Zeit hat, entscheidend.

Der Aushilfsspieler und auch Torwart Amann können sich vorstellen, dass das Team in dieser Saison noch den fünften oder sechsten Tabellenplatz erreicht. Nach der schwachen Hinrunde habe sich die Leistung des Teams verbessert. Das wollen die Grün-Weißen am Samstag im Heimspiel gegen den SV Vorwärts Gronau 2 wieder unter Beweis stellen.

Gegen Vorwärts Gronau 2 ist verlieren verboten

Karneval macht es nötig: Die Kreisliga-Handballer von GW Nottuln bestreiten ausnahmsweise am Samstag (2. März) ihr Nachholspiel gegen den SV Vorwärts Gronau 2. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal ein Heimspiel an einem Samstag hatten“, sagt GWN-Trainer Stefan Göcke. Beim Anpfiff um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle werden neben den Langzeitverletzten Linnert Determann, Marco Krebs, Carsten Weitkamp und Dario Wottke auch Yannis Frye und Felix Wottke (beide privat verhindert) fehlen. Ob die angeschlagenen Fabian Rotermund und Max Halm auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig. Das Ziel ist trotz der angespannten Personalsituation klar: Die Grün-Weißen wollen aus den nächsten beiden Begegnungen gegen den Siebten Gronau und eine Woche danach beim Zehnten Mettingen vier Punkte mitnehmen. „Gegen Gronau dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Wir wollen sie unten im Abstiegskampf halten“, sagt der Übungsleiter, der mit seiner Truppe das Hinspiel mit 28:31 verlor. „Zum damaligen Zeitpunkt hatte der Gegner noch Unterstützung aus dem Landesliga-Kader. Das war zuletzt nicht mehr der Fall. Von den letzten acht Spielen hat Vorwärts daher auch nur noch eine Partie gewonnen.“