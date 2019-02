Zwar gewannen die Grün-Weißen das Hinspiel deutlich mit 28:20, doch die Vorzeichen haben sich inzwischen geändert. Während der Tabellenachte von der niederländischen Grenze mit Erfolgen über Ammeloe/Ellewick und Westfalia Kinderhaus 2 seine Anwartschaft auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld unterstrich, kämpfen die vom Verletzungspech gebeutelten Grün-Weißen darum, die Saison einigermaßen ordentlich über die Bühne zu bringen. Vor 14 Tagen gab es beim Tabellenführer SuS Neuenkirchen ordentlich Prügel. Bleibt zu hoffen, dass die 8:31-Pleite aus den Köpfen ist.

„Letztes Jahr haben wir in eigener Halle gegen Gronau verloren“, erinnert sich Tine Hünteler nur ungern zurück. „Die Gäste stellen eine flinke Truppe, da müssen wir von Beginn an präsent sein.“

Ungewöhnlich ist, dass diesmal das Heimspiel an einem Samstag in der Sporthalle am Gymnasium stattfindet Anpfiff um 15 Uhr). „Das ist dem Karneval geschuldet. Schließlich haben wir am Donnerstag wegen Altweiberfastnacht das Training auch ausfallen lassen“, zeigt Tine Hünteler Verständnis. Neben Claudia Westrup (Kreuzbandriss) fehlen mit Sarah Chowanietz und Marina Rotermund drei Stammspielerinnen, die beim Hinspielerfolg allein für zwölf Treffer sorgten.