Ihr letztes Testspiel bestreiten am Samstag die Fußballer von SW Havixbeck . Um 14 Uhr empfangen die Schwarz-Weißen die DJK/VfL Billerbeck 2 (ebenfalls Kreisliga B).

„Ich bin froh, dass wir noch einmal gegen einen B-Ligisten spielen können, nachdem wir bisher vor allem gegen höherklassige Mannschaften angetreten sind“, sagt SWH-Trainer Jens Könemann . Dennoch geht sein Team, zumindest auf dem Papier, als Favorit in die Partie. Havixbeck steht in der B 1 Münster auf dem zweiten Platz, die Billerbecker sind Zwölfter in der B 2 Ahaus/Coesfeld. Den Gastgebern steht am Samstag allerdings nur ein „relativ kleiner Kader“ (Könemann) zur Verfügung. Einige Spieler seien privat verhindert, verletzt oder angeschlagen.

Am Samstag hatte auch Billerbecks Ligakonkurrent Arminia Appelhülsen testen wollen, um 15 Uhr gegen den A-Ligisten BSV Roxel 2. Doch die Partie fällt aus, die BSVler haben sie wegen Personalproblemen abgesagt. „Das ist für uns ein bisschen doof“, sagt Arminia Coach Marcus Thies. Grund seiner Unzufriedenheit: Das Spiel hätte die letzte Möglichkeit zum Testen sein sollen, eine weitere Möglichkeit, so Thies, biete sich nun wohl nicht mehr. „Es hält sich in Grenzen“, antwortet der Appelhülsener auf die Frage, inwieweit er mit der Vorbereitungsphase zufrieden sei. Seine Mannschaft kritisierte er damit nicht. Nur zwei Testspiele, die Partie gegen Fortuna Seppenrade hatte die Arminia selbst wegen eigener Personalprobleme absagen müssen, seien unter dem Strich zu wenig.

Von Personalnöten ein Lied singen kann auch Patrick Kemmerling, Coach der U 19 von GW Nottuln. Aktuell sind sie so groß, dass das für Samstagnachmittag eingeplante Testspiel des Landesligisten bei B-Ligist SF Merfeld ausfällt. Nick Terlau fällt aufgrund einer Knieverletzung voraussichtlich bis Saisonende aus. Voraussichtlich „etwa acht Wochen“ (Kemmerling) müssen die Grün-Weißen auf Jannik Fleige verzichten, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen unter anderem der ebenfalls verletzte Ben Rahlenbeck und der rotgesperrte Luca Hahn.