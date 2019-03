Damen von GW Nottuln erst pfui, dann hui

„Die zweite Halbzeit kommt ja noch“, meinte Tine Hünteler , Trainerin der Bezirksliga-Handballerinnen von GW Nottuln , vielsagend auf dem Weg in die Kabine. Soeben hatten ihre Damen gegen den SV Vorwärts Gronau eine enttäuschende Halbzeit geboten und lagen folgerichtig mit 9:13 im Hintertreffen. Und tatsächlich steigerten sich die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel gewaltig und erreichten beim 22:22 noch eine Punkteteilung.

Es begann allerdings nicht rosig für den Gastgeber: Keine Körpersprache, in der Abwehr fast immer einen Schritt zu spät und im Angriff uninspiriert. Mit einer derart blutleeren Vorstellung kann man keinen Blumentopf gewinnen. Ganz anders die Gäste aus der Grenzstadt: In der Abwehr hart zupackend und im Angriff wesentlich entschlossener ließ der Tabellenachte erkennen, dass er viel mehr kann, als der derzeitige Tabellenplatz vermuten lässt. Die Führung für die Vorwärts-Damen nach 30 Minuten ging vollkommen in Ordnung.

Nach der Pause war es ein ganz anderes Spiel. Mit Leidenschaft, hohem Tempo und der nötigen Aggressivität bekamen die Gastgeberinnen jetzt Zugriff und kämpften sich ins Spiel. Wertvolle Unterstützung erhielten sie durch Torhüterin Maren Wietholt, die nach der Pause für die bedauernswerte Nicole Diederichs kam und einige Paraden zeigte. In der Deckung wurde nun eingerückt. Daraus ergaben sich wichtige Ballgewinne. Über die erste und zweite Welle konterten die Hünteler-Schützlinge und kamen eine Viertelstunde vor Schluss durch Sophie Denkinger erstmals zum Ausgleich (17:17).

Die Schlussphase hatte es allerdings in sich. Für die erstmalige Nottulner Führung sorgte Sanja Nieborg mit dem Treffer zum 21:20 (49.). Weiter absetzen konnten sich die Grün-Weißen nicht, denn erst scheiterte Meike Eckhardt vom Siebenmeterpunkt, dann durfte wenig später Steffi Gravermann nach der dritten Zeitstrafe die Tasche packen. Trotzdem keimte kurz vor Schluss noch einmal Hoffnung auf, als Meike Eckhardt die erneute Führung zum 22:21 erzielte. Der Gegenangriff wurde allerdings durch Lea Heiman regelwidrig gestoppt. Gronaus sichere Siebenmeterschützin Julia Ebbert traf auch zum siebten Mal vom Punkt und sorgte für den Ausgleich. In Unterzahl verteidigten die Grün-Weißen schließlich einen „gewonnenen Punkt“ (Tine Hünteler).

„Die Einstellung in der ersten Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen“, kritisierte Nottulns Trainerin. „Handball macht doch Spaß. Aber wenn man diesen Spaß nicht auf den Gesichtern der Spielerinnen ablesen kann, dann stimmt etwas nicht“, ärgerte sie sich über den verpassten Start. „In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft zum Glück ihr wahres Gesicht gezeigt“, gab sie sich dann wieder versöhnlich.

Tore:

Meike Eckhardt (7/5), Lena Ziemann (4), Stefanie Gravermann (4/1), Sabrina Welp (1), Lea Heiman (1), Kim Anna Frie (1), Sophie Denkinger (1), Sanja Nieborg (1), Anne Tegtmeier (1), Andrea Kohlleppel (1).