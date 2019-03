GW Nottuln feiert seinen Torhüter

Wer am Samstag zu Gast in der Mehrzweckhalle am Gymnasium war, brauchte sein Kommen nicht zu bereuen: Die Kreisliga-Handballer von Grün-Weiß Nottuln lieferten eine Gala-Vorstellung ab und schickten den SV Vorwärts Gronau 2 mit 30:21 (13:8) zurück an die niederländische Grenze.

Damit ist ein wichtiges Ziel der Nottulner erreicht. GWN-Trainer Stefan Göcke hatte diese Partie im Vorfeld nämlich zum Schicksalsspiel ausgerufen. „Wir müssen unbedingt gewinnen, um Anschluss an das Mittelfeld zu bekommen. Verlieren wir, rutschen wir wieder unten rein“, hatte er bedingungslosen Einsatz verlangt.

Die Reserve des Landesligisten hatte das Hinspiel gegen ersatzgeschwächte Grün-Weiße gewonnen, doch diesmal wollten die Göcke-Schützlinge unbedingt Wiedergutmachung. Selten hat man das GWN-Team derart konzentriert in Abwehr und Angriff erlebt wie am Samstag. In der Abwehr zeigten die Gastgeber eine bärenstarke Vorstellung und zogen den ambitionierten Grenzstädtern von Beginn an den Zahn. 10:2 führte Nottuln bereits nach 20 Minuten. Für den Gast gab es kaum ein Durchkommen in der Deckung. Und hinter den Schussfallen lauerte der überragende Keeper Philipp Bischoff auf den Ball, um sofort den Gegenstoß einzuleiten. „Die Deckung hat es mir aber auch leicht gemacht“, erklärte der strahlende Schlussmann nach Spielende, der zum Mann des Spiels avancierte und zu Recht gefeiert wurde. „Da fällt mir nichts mehr ein, jetzt hält der sogar die Dinger von außen“, entfuhr es seinem Coach zwischenzeitlich lachend.

Lediglich in den letzten fünf Minuten vor der Pause und zehn Minuten nach dem Wechsel waren die Hausherren etwas unkonzentriert und ließen die Gronauer wieder ins Spiel kommen. So konnten die Gäste bis zum Seitenwechsel den Rückstand auf fünf Tore verkürzen (8:13). Als es nach 40 Minuten nur noch 13:17 hieß, wurde Göcke leicht nervös. „Die Gronauer sind eine starke Truppe. Wenn die Blut lecken, können sie sich enorm steigern“, mahnte er.

Doch er durfte sich bald wieder entspannt zurücklehnen. Denn nun kam der starke Auftritt von Dominik Peter (vier Treffer), der danach das „Zepter“ an Florian Poppe weiterreichte.

Spätestens beim 21:15 nach 47 Minuten war der Drops gelutscht. Besonders Linksaußen Florian Poppe hatte einen Lauf und verschliss gleich mehrere Gegenspieler. Die Deckung stand nun wieder wie eine Mauer und ließ kaum etwas zu. Mit ungeheurer Wucht trugen die Grün-Weißen zudem ihre Angriffe vor. Besonders die beiden letzten „Kracher“ von Jörg Ruhnke und Fabian Rotermund genau in den Torgiebel rissen die zahlreichen Zuschauer förmlich von den Sitzen. Offensichtlich wollten die beiden Spieler ihrem Frust wegen der Manndeckung Luft verschaffen. Sie setzten damit den Schlusspunkt unter eine Partie, an die sich die Zuschauer in Zukunft gerne erinnern werden.

„Das war eine super Mannschaftsleistung“, freute sich Nottulns Handballlehrer. „Genauso hatten wir es besprochen. Mir war klar, dass die Gronauer Jörg Ruhnke, Max Thur oder Fabian Rotermund aus dem Spiel nehmen wollen. Das ist ihnen aber nur teilweise gelungen und hat sich kaum ausgewirkt, weil alle anderen auch getroffen haben.“

Ein Sonderlob hatte der glückliche Übungsleiter noch für seinen Torhüter Philipp Bischoff parat: „Eine bärenstarke Vorstellung. Allein in der ersten Hälfte habe ich 16 Paraden notiert, darunter drei gehaltene Siebenmeter.“

Tore: Florian Poppe (5), Max Halm (5/1), Dominik Peter (4), Jörg Ruhnke (3), Fabian Rotermund (3), Max Thur (2), Tobias Last (2), Gerrit Kracht (2), David Bischoff (2), David Holzgreve (1), Christoph Bolle (1).