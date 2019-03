RV Havixbeck-Hohenholte hat wieder den Nachwuchs im Fokus

Sie scharren mit den Hufen: Auch die Reiter in den Baumbergen fiebern der grünen Saison entgegen. Hallenturniere sind ja gut und schön, doch so richtig Spaß macht es doch nur unter freiem Himmel. In den Baumbergen startet die Freiluftsaison traditionsgemäß am ersten Mai-Wochenende mit dem Reitturnier des RV Havixbeck-Hohenholte. Inzwischen können die Reiterinnen und Reiter auch schon für diese Veranstaltung nennen, die am 1. Mai (Mittwoch) sowie vom 3. bis zum 5. Mai (Freitag bis Sonntag) über die Herkentruper Bühne gehen wird.

„Leider mussten wir in diesem Jahr einige Prüfungen mit einer Startplatzbegrenzung deckeln“, berichtet Turnierleiterin Judith Henrichmann . Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) habe vor zwei Jahren eine Startplatzbegrenzung eingeführt, um zu verhindern, dass eine Prüfung zu lange dauere. „Die FN wollte nicht, dass eine Prüfung mit 70 oder mehr Startern ein ganzes Turnier sprengt. Der Grundgedanke war vielleicht ein guter, die Konsequenz ärgert uns Turnierveranstalter jedoch“, berichtet Judith Henrichmann. Die Folge sei nun, dass Profis ab der ersten Möglichkeit nennen würden und dann Startplätze blockierten. „Bis 24 Stunden vor der Prüfung haben sie dann auch noch die Möglichkeit, zu stornieren.“ So habe man in diesem Jahr für das Turnier in Havixbeck bereits ab Freitag um 18 Uhr nennen können, samstags um 10 Uhr seien eine Dressurreiterprüfung der Klasse L und ein M-Stilspringen bereits „dicht“ gewesen.

Doch es gibt auch wieder viel Erfreuliches im Vorfeld zu berichten. „Wir werden wieder ein S*-Springen austragen. Es findet in diesem Jahr aber bereits am Samstagnachmittag statt“, erzählt die Turnierleiterin weiter. Wie schon im vergangenen Jahr, habe die Turnierleitung aber wieder ein besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt. So sei die Anlage in Herkentrup selbstverständlich wieder die erste Station des Junior-Cups der TG Baumberge. Daneben gibt es aber auch eine neue Nachwuchsserie. „Wir sind die erste Station der ifm Nachwuchs Champions Tour 2019, das ist ein Präzisionsspringen mit Idealzeit auf E-Niveau mit zusätzlicher Mannschaftswertung“, so Judith Henrichmann. „Da muss man flott und schön reiten, denn am Ende gibt es nach einem vorgegebenen Weg eine Stilnote.“ Die Finalwettbewerbe finden beim Turnier des RV Appelhülsen statt.

Aber natürlich kommen auch wieder die Dressurreiter in Havixbeck auf ihre Kosten. Zahlreiche Prüfungen sind ausgeschrieben. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Familie Schleithoff für unsere beiden M-Dressuren wieder die große Reithalle zur Verfügung stellt. Da haben wir einfach richtig tolle Bedingungen“, sagt die Turnierleiterin.

Reiter und Voltigierer erstellen ein schönes Video

Neben dem Maiturnier wird der RV Havixbeck-Hohenholte in diesem Jahr noch zwei weitere Turniere stemmen: Am 15. und 16. Juni wird in Herkentrup das Voltigierturnier ausgetragen, am 9. und 10. November ist der Reitverein Gastgeber des Vierkampfs des Kreisreiterverbands Coesfeld.

Stolz sind die Pferdeliebhaber auch auf ihr jüngst gedrehtes Video über ihren Reitverein, das sie anlässlich einer Verlosungsaktion der Deutschen Reiterlichen Vereinigung anfertigten. „Die Voltigierer und die Jugendabteilung haben das Video an einem Nachmittag in einer gemeinsamen Aktion erstellt. Ich finde, dass es richtig klasse geworden ist“, freut sich Turnierleiterin Judith Henrichmann. Zu sehen ist das 2:23 min. lange Video auf Instagram.