SW Havixbeck will bis zum Schluss kämpfen

Die Zuschauer in der Baumberge-Sporthalle kamen am Sonntagabend in Sachen Spannung und Dramatik voll auf ihre Kosten. Das Münsterland-Derby in der Handball-Landesliga zwischen SW Havixbeck und dem TSV Ladbergen war nichts für schwache Nerven. In einer hochdramatischen Partie setzten sich die Gäste durch einen Treffer von Jan Malte Minnerup 19 Sekunden vor Schluss mit 26:25 (14:14) durch.

TSV Ladbergen gewinnt bei SW Havixbeck 1/26 Foto: Marco Steinbrenner

Für die Schwarz-Weißen verlief dieser 19. Spieltag nicht nur aufgrund der eigenen Niederlage alles andere als erfolgreich. Die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt verließen die Platte als Sieger. Der TV Vreden gewann beim 1. HC Ibbenbüren mit 34:23 und die Spvg. Hesselteich entschied das Heimspiel gegen den TV Werther 24:20 für sich. Sieben Begegnungen vor dem Saisonende haben die Schützlinge von Trainer Tom Langhoff in der Tabelle damit drei Punkte Rückstand auf den rettenden zwölften Platz, der aktuell von Vreden belegt wird. Allerdings hat das TV-Team noch ein Nachholspiel zu bestreiten.

„Wir haben streckenweise ein gutes Spiel gezeigt und uns wieder einmal dafür nicht belohnt“, bilanzierte Langhoff. „Im Namen der Mannschaft kann ich nur sagen, dass wir bis zum Schluss kämpfen werden. Das sind wir unseren treuen Fans einfach schuldig.“

Trotz der 14. Niederlage im 19. Saisonspiel sah der Havixbecker Coach durchaus positive Ansätze. „Die 5:1-Deckung hat in der zweiten Halbzeit gut funktioniert.“ Aus einem Zwei-Tore-Rückstand wurde eine 17:15-Führung. Doch wieder einmal reichte der Vorsprung nicht. Und das, obwohl der TSV Ladbergen bei gleich drei Versuchen zu einem Tempogegenstoß den Ball Max Beumer in die Hand warf. „Wir haben es in dieser Phase nicht verstanden, Tore zu erzielen. Das war der Knackpunkt“, analysierte Tom Langhoff.

In der entscheidenden Schlussphase zeigten die SWH-Akteure Nerven. Sowohl Johannes Beumer als auch in der letzten Sekunde Christopher Wiesner scheiterten mit einem Siebenmeter am immer stärker werdenden Ladbergener Schlussmann Dustin Mechelhoff. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, bilanzierte der SWH-Übungsleiter. Für die „guten Ansätze“ kann sich der Tabellenvorletzte jedoch nichts kaufen.

Nach einer zweiwöchigen Pause geht es am 24. März (Sonntag) mit dem nächsten Heimspiel gegen den TV Vreden weiter. Sollte auch diese Begegnung verloren werden, gerät der Ligaverbleib in weite Ferne.

SW Havixbeck: Wittenberg, Cassens - J. Beumer (8), M. Beumer (7), C. Mühlenkamp (5), Wiesner (2), L. Stumpe (3), Leusmann, Lügering, Schmidt, Steens, Frieling